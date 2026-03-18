A fost inițiat procesul de elaborare a noului Plan Urbanistic General

Municipiul Onești a anunțat inițierea procesului de elaborare a Planului Urbanistic General (PUG), document strategic care va stabili direcțiile de dezvoltare urbană ale orașului în perioada următoare.

Potrivit unui anunț public, autoritățile locale informează cetățenii și instituțiile interesate că documentația aferentă, inclusiv informațiile privind potențialul impact asupra mediului, poate fi consultată la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) Bacău, situat pe strada Oituz nr. 23.

Programul de consultare este de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30, și vineri între orele 08:00 – 14:00.

Publicul are posibilitatea de a transmite observații și propuneri privind documentația până la data de 1 aprilie 2026, acestea urmând să fie depuse la sediul Direcției Județene de Mediu (DJM) Bacău.

Reprezentanții administrației locale subliniază importanța implicării cetățenilor în acest proces, PUG-ul fiind un instrument esențial pentru planificarea dezvoltării durabile, reglementarea construcțiilor și protejarea mediului în municipiul Onești.