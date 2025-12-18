A doua ediție a Târgului de Turism Bacău: 24–25 ianuarie 2026 – Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău anunță organizarea celei de-a doua ediții a Târgului de Turism Bacău, eveniment ce va avea loc în perioada 24–25 ianuarie 2026, în incinta Terminalului de Plecări/Sosiri.



După impactul pozitiv al primei ediții, evenimentul din 2026 își propune să devină un reper anual pentru comunitatea pasionaților de călătorii și pentru operatorii din industria turismului. Târgul va reuni agenții de turism, instituții și reprezentanți ai promovării turistice regionale, operatori din domeniul ospitalității, precum și alți parteneri care contribuie la dezvoltarea turismului intern și internațional.



Ediția de anul acesta va pune accent pe:

 prezentarea ofertelor de călătorie disponibile cu plecare directă din Bacău;

 promovarea destinațiilor turistice naționale și internaționale;

 facilitarea întâlnirilor dintre vizitatori și specialiști din industrie;

 informarea publicului despre posibilitățile de vacanță, city-break și călătorii tematice în 2026.

Târgul de Turism Bacău își propune să sprijine atât publicul larg în alegerea destinațiilor potrivite, cât și operatorii economici care doresc să își prezinte serviciile într-un mediu profesionist și accesibil.



Accesul publicului este gratuit, iar evenimentul este deschis tuturor celor interesați să descopere noi destinații sau să își planifice vacanțele pentru anul 2026.



Organizatorii îi invită pe cei interesați să urmărească pagini­le de socializare ale Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, unde vor fi publicate treptat detalii despre participanți, program și surprizele pregătite pentru această ediție.