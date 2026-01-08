8 ianuarie 2026 Deșteptarea8 ianuarie 2026AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Jandarmii băcăuani au salvat un bărbat căzut în zăpadă, la Târgu OcnaProgram amplu de «Ziua Culturii Naționale»Atenție șoferi, coduri galbene și portocalii de vreme rea!Presiune redusă pe mai multe străzi din municipiul Onești!Băcăuanii au luat cu asalt Centrul de Transfuzii încă din prima zi lucrătoare a anuluiRamona Verman (CSM Bacău), un nou zbor către viitorNoutățile anului privind șoferii și permisul de conducereTenis/ Campionatele Naționale Indoor Under 14: Eliminați la simplu, băcăuanii se revanșează în proba de dubluExpoziție | Rezidența Tescani 2025 la Galeria RomanăClaudiu Târziu: 90 de miliarde pentru Ucraina, nota de plată pentru cetățenii europeniIncendiu la un apartament din municipiul BacăuAdrian Popa, fost director al Spitalului Județean Bacău: „Continuitatea actului medical nu se poate susține doar din vocație și sacrificiu”