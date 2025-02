7 informații despre Michael Jackson, mai puțin cunoscute chiar și de către fanii săi

Supranumit „regele muzicii pop”, Michael Jackson a fost un cântăreț american cu o carieră excepțională, care s-a bucurat de faimă în întreaga lume. Legendarul artist a revoluționat industria muzicală și a impresionat inclusiv prin partea de dans, coregrafia sa scenică în concerte și în cadrul videoclipurilor fiind mereu impresionantă.

Michael Jackson s-a născut pe data de 29 august 1958 în Gary, Indiana, Statele Unite ale Americii. Fiind afro-american, s-a confruntat de-a lungul timpului cu anumite provocări sociale, în deceniile în care drepturile populației de culoare nu erau încă deplin respectate în SUA. Deciziile sale personale cu fost adesea controversate, dar imensul succes comercial s-a bazat pe calitatea actului artistic. Pe 25 iunie 2009, la vârsta de 51 de ani, cântărețul a încetat din viață în Los Angeles, California.

În întreaga carieră, pe care a început-o de la o vârstă fragedă alături de frații săi în cadrul formației The Jackson 5, Michael Jackson a câștigat 14 premii Grammy, 26 premii American Music Awards, 12 premii World Music Awards, a reușit să consemneze 13 recorduri Guinness și a primit recunoaștere în Rock and Roll Hall of Fame.

Prima melodie interpretată în fața unui public de către Michael Jackson a fost Climb Every Mountain – The Sound Of Music. Acest moment s-a consemnat când viitorul superstar avea doar 5 ani! Au urmat mulți pași mărunți, dar importanți, spre muzica profesionistă, unde a ajuns la un nivel uimitor de faimă.

Iată alte 7 informații interesante despre starul care a marcat domeniul muzical într-un mod unic, date mai puțin cunoscute chiar și de către fani:

Legătura sa cu muzica celor de la The Beatles

Printre melodiile preferate ale artistului se remarcă piesa Come Together a formației The Beatles. De altfel, Michael Jackson aprecia foarte mult stilul acestei trupe. Drept omagiu, a inclus un cover al melodiei Come Together pe cel de-al nouălea album de studio, HIStory: Past, Present and Future, Book I, lansat în anul 1995.

Record absolut de vânzări pentru un album muzical

Albumul Thriller, produs în anul 1982, rămâne și acum cel mai bine vândut album din istoria muzicii la nivel internațional. Topul celor mai bine vândute albume este completat de AC/DC cu Back in Black (1982), Whitney Houston cu The Bodyguard (1992), Pink Floyd cu The Dark Side of the Moon (1973) și Eagles cu Their Greatest Hits (1971–1975), urmat de Hotel California, ambele lansate în 1976.

Fan al mimului Marcel Marceau

Mișcarea de dans cunoscută drept „moonwalk” este inspirată din coregrafia mimului Marcel Marceau, unul dintre cei mai mari artiști ai pantomimei din secolul XX, supranumit și „regele pantomimei”. În anul 1997, cei doi s-au întâlnit în cadrul ceremoniei pentru dezvelirea unei figuri de ceară a lui Michael Jackson la Muzeul Grevin din Paris, Franța.

Inspirație și pentru producătorii de jocuri de cazinou

Imaginea muzicianului a fost utilizată, sub formă de franciză, pentru crearea multor aparate slots foarte populare în cazinourile terestre din Las Vegas. Între timp, se pare că jocurile cu Michael Jackson au fost în mare parte retrase, înlocuite cu altele de generație nouă și ilustrând teme de actualitate. Un produs care surprinde foarte bine geniul superstarului este video slotul Michael Jackson King of Pop, lansat de producătorul de jocuri pentru cazino online Bally, în 2016.

Premieră aparte pe MTV

Într-o perioadă în care discriminările rasiale erau, așa cum am menționat mai sus, o problemă semnificativă în SUA, videoclipul piesei Billie Jean a lui Michael Jackson a reprezentat primul videoclip al unui artist de culoare care a fost difuzat în mod susținut pe postul de televiziune MTV.

Respect față de mediul înconjurător

După cum se poate observa în unele videoclipuri, Michael Jackson iubea natura și aprecia foarte mult copacii. Se spune că multe melodii de succes le-a compus în timp ce se odihnea în copacul său preferat din Neverland, numit Giving Tree.

Record la licitație pentru un Oscar

În anul 1999, trofeul pentru cel mai bun film de la Premiile Oscar primit de producătorul David O. Selznick în 1939 pentru Gone With the Wind s-a vândut la licitație pentru mai mult de 1,54 milioane de dolari. Cumpărătorul a fost Michael Jackson, care prin achiziția sa a stabilit atunci un nou record pentru vânzarea de suveniruri de la Hollywood. De menționat este că estimarea de prevânzare pentru trofeu era de maximum 300.000 de dolari.