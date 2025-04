7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătății

Începând din 1950, în fiecare an, pe data de 7 aprilie în întreaga lume se celebrează Ziua Mondială a Sănătății. In fiecare an, OMS alege o tema considerata o prioritate de sanatate publica la nivel mondial la acel moment. Pentru anul 2025, tema aleasa este :

Sănătatea mamei și copilului – o prioritate pentru un viitor durabil

Sănătatea este un drept fundamental al omului, recunoscut în Constituția Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (1948), Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) și în alte tratate internaționale și regionale privind drepturile omului. Toate statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii au ratificat cel puțin un tratat care recunoaște dreptul la cel mai înalt standard posibil de sănătate, iar în România, dreptul la ocrotirea sănătății este prevăzut în Constituție.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, aducem in atentia opiniei publice promovarea sănătății mamei și copilului, ca parte integrantă a eforturilor naționale și internaționale de atingere a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă – Sănătatea și bunăstarea pentru toți.

Accesul echitabil la servicii medicale de calitate pentru femeile însărcinate, mame și copii reprezintă o condiție esențială pentru reducerea mortalității materne și infantile, prevenirea bolilor și asigurarea unui inceput de viață sănătos pentru fiecare copil.

Sănătatea timpurie influențează nu doar parcursul individual, ci și reziliența și sustenabilitatea comunităților. Prin consolidarea serviciilor de sănătate publică, formarea profesioniștilor și sprijinirea inițiativelor locale, contribuim la construirea unui viitor sănătos, echitabil și durabil.

În România rata mortalității materne a scăzut la mai puțin de jumătate, de la 22 de decese la 100.000 de nașteri vii în 2010 la 10 decese în 2021.

În mod similar, mortalitatea infantilă a înregistrat o scădere substanțială în ultimii zece ani, însă a rămas semnificativ peste media U.E. Între 2011 și 2022, rata mortalității infantile a scăzut cu 44%, ajungând la 5,2 decese la 1.000 de nașteri vii, dar a revenit la 5,7 decese în anul 2022.

La nivelul judetului Bacau, mortalitatea infantila (copii cu varsta cuprinsa intre 0-1an), pe 11 luni ale anului 2023 a fost de 29 de decese, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2024, cand s-au inregistrat 23 de decese, iar in ceea ce priveste mortalitatea materna, in anul 2023 nu s-a inregistrat nici un deces, iar in anul 2024, s-a inregistrat un deces.

România a adoptat o serie de documente strategice prin care își reafirmă angajamentul de a intesifica eforturile pentru protejarea sănătății materne și a copiilor.

Sănătatea mamei și copilului reprezinta temelia unei societăți prospere și un indicator esențial al progresului social.