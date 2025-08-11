619 șoferi amendați pentru viteză în județul Bacău, în urma acțiunii ROADPOL – SPEED

În perioada 4–10 august 2025, polițiștii Serviciului Rutier Bacău au desfășurat o amplă acțiune pe drumurile din județ, vizând prevenirea accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea regimului legal de viteză. Activitatea a fost coordonată de Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și s-a înscris în Planul de operațiuni ROADPOL pentru anul 2025.

Pe parcursul controalelor, polițiștii au folosit aparatele radar din dotare, constatând 619 abateri de la regimul legal de viteză. În consecință, au fost aplicate tot atâtea sancțiuni contravenționale și au fost reținute 77 de permise de conducere, ca măsură complementară.

Viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum rămâne una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere în județul Bacău.

Exemplu: La data de 9 august, în jurul orei 09:30, pe DN 2 – E85, în interiorul localității Cleja, un autoturism condus de o femeie de 39 de ani a fost surprins circulând cu 140 km/h. Șoferița a fost sancționată cu amendă în valoare de 1.822,5 lei și i-a fost reținut permisul de conducere pentru 120 de zile.

Poliția Rutieră anunță că acțiunile de verificare a respectării limitelor legale de viteză vor continua și în perioada următoare.