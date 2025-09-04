4 septembrie 2025 Deșteptarea4 septembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Primarul Bacăului: „Niciun băcăuan nu va rămâne fără loc de parcare”Oneștean de 93 de ani jefuit în fața bloculuiCRONICA UNEI ZILE ÎNSORITE DE TOAMNAVIDEO: DN2 (E85) – Lucrări de reparații asfaltice la Filipești: Stadiul intervențiilorElevi băcăuani în vizită la Ambasada României din ItaliaPromoția Săptămânii la Direct din Fabrică!Doar câteva locuri rămase pentru clasa a IX-a gratuită și la frecvență redusăFotbal/ Copii: „Ziua Viitorilor Campioni” pe stadionul Letea