30 ianuarie – Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli

Peste 7.000 de elevi au fost informați, pe parcursul anului trecut, în cadrul activităților preventiv-educative desfășurate de jandarmii din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău. Acțiunile au vizat prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a violenței în mediul școlar.

Potrivit reprezentanților instituției, în cadrul campaniei „Adolescență fără delincvență”, dar și al celor peste 50 de acțiuni punctuale desfășurate în zonele unităților de învățământ, au fost organizate peste 80 de activități preventive, fiind distribuite mai mult de 3.000 de materiale informative.

Jandarmii băcăuani sunt prezenți permanent în incinta și în zonele adiacente instituțiilor de învățământ aflate în responsabilitatea inspectoratului, adoptând măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic. Echipajele acoperă intervalele orare în care elevii intră și ies de la cursuri și relaționează zilnic cu personalul de la punctele de acces, pentru identificarea eventualelor încălcări ale legislației.

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău are în responsabilitate 29 de unități de învățământ din șapte localități – Bacău, Onești, Târgu Ocna, Comănești, Moinești, Buhuși și Podu Turcului – misiunile fiind desfășurate în cooperare cu polițiștii băcăuani.

Reprezentanții instituției precizează că siguranța elevilor din mediul urban și rural va rămâne și în anul 2026 o prioritate, astfel încât procesul educațional să se desfășoare în condiții adecvate, iar elevii și cadrele didactice să se simtă în siguranță atât în școli, cât și în zonele adiacente sau pe traseele de deplasare către unitățile de învățământ.