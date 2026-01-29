29 ianuarie 2026 Deșteptarea29 ianuarie 2026AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Cadouri de Ziua Îndrăgostiților cu reduceri de până la 70% la Aurora MultimarketAcces la Internet doar cu buletinul? Avertismentul avocatului Elena Radu privind monitorizarea generalizată a accesului la internetSport: CSM Bacău, ce avem în meniu? Doar sport de masăMarius Savin a câștigat concursul pentru funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență BacăuBărbat arestat preventiv în Bacău pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu și distrugereKarting: O singură etapă de Campionat Național FRK în BacăuClaudiu Târziu: „Politica europeană privind migrația a eșuat. Europa are nevoie de siguranță, nu de redistribuirea haosului”Tabăra de schi adaptat, o lecție despre încredere, solidaritate și bucuria de a fi împreunăBărbat arestat preventiv în Bacău după ce a condus fără permis și sub influența alcooluluiAccident rutier în municipiul Moinești – trei persoane rănitePaturi tapițate – trenduri pentru anul 2026Anvelopele de iarnă și „mitul” interzicerii celor all season: ce spune legea, de fapt