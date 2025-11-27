27 noiembrie 2025 Deșteptarea27 noiembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Bacău Dance Open-se anunță un weekend cu dans de nivel mondial# LIONS INTERNATIONAL # Bacău, 21-23 noiembrie 2025 # Lions Clubs District 124 Romania împlinește 35 de aniGrup Șerban Holding a inaugurat Ferma Avicolă MoldaviaEvenimente dedicate Zilei Naționale a României în județul BacăuDouă aeronave NATO, filmate într-o operațiune de realimentare în aer deasupra BacăuluiAcțiuni de prevenire și control în Bacău: Poliția și Jandarmeria avertizează asupra riscurilor articolelor pirotehniceEchipa veterinarului Darius Terheş a ajuns la Liceul „Anghel Saligny” Bacău pentru o lecție despre responsabilitate și iubire față de animaleJudo: „CSMeii” mari și mici, la podium au mereu lipiciUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat Maratonul antreprenorial Entrepathon@UBc 2025Trei incendii în câteva ore în județul Bacău – adăposturi și locuințe afectate, animale salvateApele Române Siret finalizează o nouă etapă a lucrărilor hidrotehnice pe râul Tazlău Sărat: recepție la Obiectul VII – Moinești„Diabet360” – trei zile de știință, colaborare și educație pentru sănătate la Bacău