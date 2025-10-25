25 octombrie – Ziua Armatei României

Ziua de 25 octombrie are, pentru români, o semnificație profundă – este ziua în care ne plecăm frunțile în fața eroilor care au apărat țara cu devotament, curaj și jertfă supremă. Este ziua în care întreaga națiune aduce un omagiu Armatei României, simbol al dăruirii, disciplinei și onoarei.

La Bacău, momentul a fost marcat printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la Monumentul Eroilor din incinta Cimitirului Central, unde militarii Garnizoanei Bacău, alături de autorități locale, veterani de război, elevi și cetățeni, au adus un pios omagiu celor care au căzut pe câmpurile de luptă pentru libertatea și unitatea României.

Depunerea de coroane și jerbe de flori a fost însoțită de intonarea Imnului Național și de momente solemne de reculegere, care au reamintit participanților că libertatea de astăzi este rodul sacrificiului de ieri.

Ziua Armatei a fost marcată și printr-un simpozion dedicat acestui eveniment, organizat la Cercul Militar Bacău, unde s-au evocatat pagini glorioase din istoria militară a României și s-a vorbit despre rolul armatei în formarea și apărarea identității naționale.

Tot în spiritul respectului față de eroi, în cursul săptămânii s-au desfășurat acțiuni de îngrijire a mormintelor eroilor din cimitirele băcăuane, un gest de recunoștință și continuitate față de memoria celor care au pus datoria deasupra vieții.

Seara zilei de 25 octombrie se va încheia într-o atmosferă de lumină și emoție patriotică, prin tradiționala ceremonie de retragere cu torțe, care va avea loc între orele 19:00 și 20:00, pe traseul Statuia lui Ștefan cel Mare – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Calea Mărășești – Podul de la Narcisa.

Locuitorii municipiului sunt invitați să participe și să fie parte din acest moment simbolic, în care flacăra torțelor va purta mai departe spiritul de unitate, curaj și iubire de țară.

Ziua Armatei României nu este doar o sărbătoare a celor în uniformă, ci o zi a tuturor românilor care simt și cred că patria se apără prin fapte, credință și demnitate.