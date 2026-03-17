238 de elevi au participat la etapa județeană a Olimpiadei de Religie Ortodoxă

Etapa județeană a Olimpiadei de Religie Ortodoxă s-a desfășurat sâmbătă, 14 martie, la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Bacău, reunind 238 de elevi din clasele V–XII din unitățile de învățământ ale județului.

Evenimentul a avut loc în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar și s-a desfășurat cu binecuvântarea Arhiepiscopului Romanului și Bacăului, IPS Ioachim. Organizarea a fost coordonată de inspectorul de specialitate pentru disciplina Religie, prof. dr. Adrian Alexandrescu.

Deschiderea competiției a fost marcată printr-o rugăciune de binecuvântare, în prezența conducerii unității de învățământ gazdă, a cadrelor didactice, elevilor și membrilor comisiei județene. În mesajul transmis participanților, reprezentantul Arhiepiscopiei a subliniat rolul formativ al disciplinei Religie, evidențiind îmbinarea dintre credință, educație și dezvoltarea morală a tinerilor.

Potrivit organizatorilor, olimpiada se adresează elevilor cu aptitudini deosebite și interes pentru disciplina Religie, având ca scop valorificarea dimensiunii spirituale și culturale a acestora.

Elevii de gimnaziu și liceu au susținut o probă scrisă cu durata de trei ore, iar cei clasați pe primele locuri s-au calificat la etapa națională.

Etapa națională a Olimpiadei de Religie Ortodoxă va avea loc în perioada 22–26 aprilie 2026, la Brăila, pentru elevii de gimnaziu, și între 15–19 aprilie 2026, la Reșița, pentru elevii de liceu.