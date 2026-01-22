22 ianuarie 2026 Deșteptarea22 ianuarie 2026AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Moștenirea Preotului Vasile Heisu. 115 ani de la naștere, 55 de la trecerea în veșnicieLăutar de viță veche: Cristian NăstaseCerințele reale ale unui bonus fără depunerePeste 36.000 de prezentări la CPU Buhuși în 2025. Doar 2,79% dintre pacienți au fost transferațiRestricții de circulație în zona Palatului Administrativ până pe 19 martieEurodeputații PSD au votat pentru trimiterea acordului UE–Mercosur la CJUE. Dragoș Benea: „Interesele fermierilor români și securitatea alimentară trebuie să primeze”Dimineață de iarnăCele mai bune idei de city break prin RomâniaOnești: Extinderea rețelei de gaze naturale în cartierele Slobozia și Borzești a primit licențăAtletism: De ce a fost anulată Cupa Bistriței?Osie declarată rebut, montată „de bună”: cauza deraierii trenului de marfă de la FaraoaniNoua lege a apărării aduce schimbări importante: militarii instruiți în străinătate, luați în evidența centrelor militare