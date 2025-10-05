21 de ani de activitate ai Jandarmeriei Montane Bacău – siguranță și devotament pe culmile muntelui

Astăzi, Jandarmeria Montană din județul Bacău marchează 21 de ani de activitate, alături de aniversarea a 24 de ani de la înființarea acestei structuri la nivel național. Evenimentul a fost celebrat prin activități preventive și educative desfășurate în parteneriat cu turiștii din Mina Salina Târgu-Ocna, unde jandarmii montani din cadrul Posturilor Slănic Moldova și Târgu-Ocna au vorbit despre importanța siguranței pe munte.

Scopul acestor acțiuni a fost informarea și conștientizarea publicului privind comportamentele de risc în zonele montane, precum și promovarea unui dialog deschis între jandarmi și turiști. Prin aceste inițiative, Jandarmeria Montană își reafirmă rolul de protector al comunităților și al iubitorilor de natură.

Indiferent de condițiile meteo – ploaie, ninsoare sau soare – jandarmii montani sunt prezenți zilnic pe traseele turistice din Slănic Moldova, asigurând ordinea publică, intervenind în situații de urgență și protejând populația de eventualele pericole, inclusiv de animalele sălbatice.

Pentru a marca momentul aniversar, publicul a avut ocazia să admire autospecialele și echipamentele din dotare, iar jandarmii au oferit sfaturi practice despre comportamentul responsabil pe munte și protejarea mediului înconjurător.

Înființată în anul 2000, Jandarmeria Montană are misiunea de a menține ordinea și siguranța în stațiunile montane, pe pârtiile de schi și pe traseele turistice, precum și de a interveni în acțiuni de căutare și salvare a persoanelor aflate în dificultate. Postul de Jandarmi Montan Slănic Moldova, creat în 2003, reprezintă un punct de referință în activitatea jandarmeriei montane băcăuane.

Jandarmii montani sunt instruiți prin cursuri specializate în alpinism, schi, tehnici de salvare și acordarea primului ajutor, fiind dotați cu echipamente moderne ce le permit să acționeze eficient în cele mai dificile condiții.

Numeroși turiști și localnici au transmis mesaje de apreciere pentru activitatea jandarmilor:

„Jandarmii montani sunt adevărați îngeri păzitori ai munților! Curajul și dăruirea lor ne dau încredere că, indiferent de situație, vom fi în siguranță.” – a spus Ana M., turistă pasionată de drumeții.

„Munca lor este o dovadă de sacrificiu și responsabilitate. Fiecare intervenție salvează vieți și păstrează frumusețea naturii pe care o iubim cu toții.” – a adăugat Mihai P., localnic din zona montană.

„Le mulțumesc din suflet jandarmilor montani pentru sprijinul oferit atunci când am avut nevoie. Profesionalismul și empatia lor fac diferența!” – a declarat Ioana V., o turistă salvată în trecut.

„Felicitări pentru această aniversare! Sunteți adevărați eroi în uniformă care ne protejează munții și ne oferă liniște sufletească.” – a transmis Radu D.

De asemenea, Mirela Ionela Talabă, directorul Minei Salina Târgu-Ocna, a subliniat importanța colaborării cu structurile de jandarmi:

„Colaborarea frumoasă și eficientă cu jandarmii băcăuani a fost și este importantă pentru siguranța turiștilor care ne vizitează. Le mulțumim pentru profesionalismul și devotamentul de care dau dovadă și le dorim multă sănătate, putere și succes în misiunile viitoare!”

Cu profesionalism, curaj și dăruire, jandarmii montani din Bacău rămân o prezență constantă pe traseele turistice, gata să intervină în orice moment pentru a asigura siguranța celor care aleg să exploreze frumusețile naturale ale județului.

La mulți ani, Jandarmeriei Montane!

Respect și recunoștință pentru cei care, zi de zi, veghează ca fiecare pas pe munte să fie mai sigur și fiecare drumeție – o experiență de neuitat.