 2 Amici. Unde-s doi, puterea crește!

După 21 de ani în Italia, Claudiu Vârlan s-a întors acasă cu o meserie „furată” pas cu pas și cu ambiția de a face lucrurile altfel. Întâlnirea cu Marius Bogdan avea să schimbe totul și să transforme munca grea într-un pariu comun pe calitate. Așa s-a născut 2 Amici – o poveste despre prietenie, carne premium și clienți care învață să ceară exact ce își doresc.

În urmă cu trei ani și ceva, prezentam în paginile ziarului nostru o poveste de succes a unui tânăr care, prin muncă și calitate, a oferit băcăuanilor produse din carne de cea mai bună calitate. Este vorba de Marius Bogdan care a devenit faimos în zona Letea prin carmangeria sa – povestea lui o găsiți aici https://www.desteptarea.ro/la-marius-macelaria-la-care-gasesti-carnea-perfecta-pentru-un-steak-de-vita/. De atunci lucrurile au evoluat din ce în ce mai bine și a trecut la un nou nivel.

Povestea merge mai departe

Pe un făgaș asemănător a plecat și Claudiu Vârlan, care cu o experiență de 24 de ani în măcelărie – dintre care 21 de ani în Italia, și-a dorit să facă treabă de calitate acasă. Claudiu a terminat liceul „Letea”, care astăzi nu mai există. După liceu a decis să plece împreună cu fratele lui în Italia, la muncă. „Acolo am avut oportunitatea să lucrez într-un abator. Nu știam nimic despre acest domeniu și am început cu munca de jos: căram diverse, ajutam unde era nevoie”, își începe povestea Claudiu. Iar astrele s-au aliniat încet, încet, și i-au deschis noi perspective. „Părinții patronului de abator aveau o măcelărie. Pentru că în august cel care lucra în măcelărie era în vacanță, am primit propunerea să merg acolo. La început nu prea mi-a plăcut, dar cu timpul…” și-a continuat povestea Claudiu Vârlan. Iar cu timpul a „furat” meserie, cum se spune, și a reușit, după vreo 10 ani, să ajungă cel mai priceput și apreciat. A făcut și cursuri de specialitate și a primit diplome care îi atestă pregătirea.

Anii au trecut și parcă îi lipsea ceva. Viața personală parcă nu îl mai mulțumea, așa că a decis să se întoarcă acasă, lucru care s-a întâmplat spre sfârșitul anului 2021. Ajuns acasă, nu avea o direcție clară de urmat, dar, la îndemnul fraților lui și cu ajutor din partea lor, a deschis o măcelărie pe strada Mioriței. „La început a fost foarte greu pentru că a trebuit să mă adaptez oamenilor de aici, dar să îi faci și pe ei să se dea după tine, să îi învăț cu alte rigori cu care am fost eu învățat în Italia”, mai spune Claudiu. Iar lucrurile au început să meargă.

Întâlnirea

Claudiu locuia în zona Letea și a auzit în cartier vorbindu-se de măcelăria lui Marius. Așa că într-o zi s-a dus la Marius să se cunoască. Așa au descoperit că au foarte multe lucruri în comun și că au lucrat cu aceleași depozite în timp ce amândoi erau în Italia. Și așa s-au împrietenit. „Eu făceam treabă bună, el făcea treabă bună, dar era foarte greu. De unul singur. Când vrei să faci ceva calitativ, și bun, ca lumea, ai nevoie cel puțin de două persoane care să fie competente. Așa că ne-am vorbit și am zis că ar fi bine să facem ceva împreună, că altfel nu vom reuși”, povestește Claudiu Vârlan.

Fuziunea… 2 Amici

După ce au pus „țara la cale”, au decis, iar din august 2023 au început pregătirile, iar la 1 septembrie 2023 au deschis, sub noua firmă, 2 Amici. Iar timpul demonstrează că au luat cea mai bună decizie, pentru că afluxul de clienți este foarte bun. „La început oamenii au fost mai sceptici. Ei credeau că noi avem vita care este și în piață. Noi avem o vită de carne de rasă de consum, care este diferită de ceea ce e pe piață. Vita o aducem de la un furnizor din Polonia, același care îl aveam și în Italia. La noi în România era totul la fel: pulpă, spată, coastă, totul era la fel, nu se făcea diferență. Noi, în schimb, i-am învățat pe clienții noștri să mănânce exact bucata de carne pe care și-o doresc, că sunt mai multe feluri de pulpă, fiecare cu specificul ei: pentru șnițel, pentru grătar, de făcut la cuptor, de făcut la tigaie. Spata care se face pentru rasol, ciorbe, și altele. Noi întrebăm oamenii pentru ce vor, iar noi le recomandăm”, a explicat Claudiu Vârlan care a precizat că la 2 Amici găsim carne de vită, porc, pui și chiar berbecuț.

„Noi avem aceeași mentalitate și aceleași obiective. Eu am luat decizia împreună cu soția mea, am stat de vorbă și ne-am asociat și cred că a fost cel mai bun pas atât pentru noi cât și pentru clienții noștri. A fost greu. Nu a fost ușoară decizia să plec din Letea. Dar între noi nu este doar o asociere ci e și o prietenie, suntem ca într-o mică familie”, ne-a spus și Marius Bogdan.

La o primă vedere e coadă consistentă în măcelărie, iar clienții… se cunoaște că sunt de-ai casei pentru că știu ce să cumpere. Acolo unde apar nedumeriri, atât Marius cât și Claudiu oferă…consultanță, recomandări. Dar cel mai bine se lucrează pe comenzi. Și sunt foarte multe. Pe un panou mare sunt trecute comenzile: clientul, data și cantitatea de produse. Mai mult decât atât, sunt restaurante din Bacău, sau chiar rețele de restaurante cu puncte de lucru în mai multe orașe din țară – Brașov, Suceava, etc – care își procură carnea de la 2 Amici. Între produse? Cotlete de berbecuț, steak-uri cu os, fără os, tomahawk-uri de vită, burgeri comandați de multe și renumite burgerii.

La o primă vedere, între preparate, care sunt foarte multe (cârnați de mai multe feluri, mici, piftele, mușchiuleț și rulade, și câte și mai câte), cel mai de top ar fi adana kebab, un produs din carne tocată de vită și oaie, care are un gust deosebit. Dacă într-un restaurant întrebi de specialitatea bucătarului, pe Marius l-am întrebat ce îi place lui cel mai mult din produsele lui. „Antricot cu os la grătar este perfect”, ne-a spus fără să clipească și chiar a pomenit cum se prepară cel mai bine. Dar pentru asta trebuie să îl asculți pe Marius, care chiar știe ce e cel mai bun pentru orice piesă din carne.

„Noi lucrăm cu patru furnizori de încredere. Pentru noi, care plătim ceva extra, mai ales la berbecuț, dar și pentru cei de la porc și vită, pentru noi sunt alese carcasele și primim tot ce înseamnă premium. Adică tot ce ne dorim noi. De aceea noi nu schimbăm furnizorii după prețuri, pentru că pe noi ne interesează calitatea. Pentru noi este important clientul să plece de la noi mulțumit și să ne recomande mai departe”, a explicat Marius Bogdan.

Echipa 2 Amici, pe lângă Claudiu și Marius, este completată de Simona – soția lui Marius, care se ocupă de tot ce înseamnă promovare, iar de două luni li s-a alăturat și Mihaela care are o bogată experiență în carmangerie, experiență căpătată tot în Italia.

Când vine vorba de…mâncare, e destul de dificil să o poți exprima în cuvinte, dar produsele de la 2 Amici sunt clar de neratat. Așa că lăsăm cuvintele deoparte, iar din punctul meu de vedere, ne întâlnim la un adana kebab. De la 2 Amici. Vorbim după….

2 Amici

Str Mioriței, nr. 3, între cramă și restaurant

Îi găsiți pe toate rețelele de socializare: facebook, instagram, tik tok

Telefon: 0748.970.630 / 0721.106.585