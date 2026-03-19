19 Martie, zi de hram la CN Catolic „Sf. Iosif”

Patronul spiritual al CN Catolic „Sf. Iosif” este sărbătorit în fiecare an pe 19 martie, zi în care este amintit în calendarul catolic. Elevi, profesori, părinți, preoți din parohiile învecinate și chiar autorități locale participă la Liturghia celebrată în capela Seminarului, aflată pe Calea Moldovei.

Episcopia Romano-Catolică de Iași, cea care a înființat școala, a pus-o sub protecția spirituală a Sfântului Iosif. Întrucât s-a evidențiat pentru grija și protecția oferite Sfintei Familii din Nazaret, dar și pentru rolul avut în educația lui Isus, s-a considerat oportun să-i fie încredințată paternitatea spirituală a acestei școli. De altfel, în 1870, Sfântul Iosif a fost numit patron spiritual al Bisericii Universale, iar în 1886 a fost ales patron spiritual al Seminarului înființat la Iași.

O particularitate a colegiului nostru este dată de faptul că școlarizează „seminariști”, elevi care și-au exprimat intenția de a face un discernământ vocațional în vederea Sfintei Preoții. În anul 1994, când clasele de seminar, liceu, au fost mutate de la Iași la Bacău, au adus cu ele și patronul spiritual pe care l-au avut acolo. De la înființare și până astăzi, sunt câteva sute de preoți care au absolvit acest liceu. Elevii seminariști de astăzi sunt înscriși în clasele cu profil teologic și beneficiază de un program de formare special. Echipa de preoți care lucrează astăzi în școală este și ea rod al educației primite în acest liceu.

Lumina spirituală pe care sfântul Iosif o revarsă asupra celor aproximativ 550 de elevi și profesori care pășesc zilnic pragul școlii ar putea fi descrisă astfel: ghid al caracterului și al perseverenței, patron al educației prin muncă și iubire, ocrotitor al celor care învață și muncesc, model de responsabilitate și discreție. Prin viața sa simplă, dar plină de încredere în voința lui Dumnezeu, el inspiră întreaga comunitate școlară să cultive virtuți precum hărnicia, răbdarea și grija față de ceilalți. Ca ocrotitor al familiilor și al muncii cinstite, sfântul Iosif îi îndeamnă pe elevi și profesori să-și împlinească datoriile cu seriozitate și iubire, trasformând școala într-un spațiu al formării integrale (uman, intelectual, spiritual, profesional).

„Ziua hramului are o componentă spirituală și una comunitară, ambele fiind deosebit de importante. În plan spiritual, suntem provocați să ne amintim de adevărata noastră identitate, aceea de copii iubiți ai lui Dumnezeu, și să ne lăsăm inspirați de virtuțile sfântului Iosif. În plan comunitar, hramul este sărbătoarea care ne amintește că nu suntem singuri, este sărbătoarea care ne u(r)nește. Aș adăuga o altă componentă: hramul este o zi a recunoștinței. Îi mulțumim lui Dumnezeu, dar și oamenilor care se implică în educație și care ne stau aproape prin truda, inspirația și generozitatea lor”. (Pr. Prof. Petru-Sebastian Tamaș, director)