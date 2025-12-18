18 decembrie 2025 Deșteptarea18 decembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Creativitate și implicare în educație: 55 de ani de „Miron Costin”Evenimente în BacăuSpectacol, frenezie și excelență la Campionatul Național de Arme Tradiționale QWAN-KI-DO – CO VO DAOÎN AȘTEPTAREA MOȘULUI. TÂRGUL DE CRĂCIUN AL ELEVILOR LICEULUI TEHNOLOGIC „PETRU RAREȘ”Adjunctul comandantului Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, recompensat cu Distincția de serviciu „Îndeplinirea în condiții deosebite a misiunilor încredințate”Școala Gimnazială „Miron Costin” la ceas aniversarSistare temporară a alimentării cu gaze naturale în municipiul OneștiTenis/ Cupa „Moș Nicolae”: Victorii băcăuaneJandarmii din Bacău, în vizită la elevii clasei pregătitoare din Faraoani, în cadrul programului „Școala Altfel”Vești bune pentru educația din Moinești: căminul Liceului Teoretic „Spiru Haret” intră în modernizareZootehnia din județul Bacău, între ajustări și creșteri de eficiențăMinisterul Sănătății vrea să introducă în rețelele publice apă nepotabilă?