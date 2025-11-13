13 noiembrie 2025 Deșteptarea13 noiembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Camera Deputaților a aprobat majorarea plafonului tichetelor de masă la 45 de leiPraznuirea Sfinților Năsăudeni și 23 de ani de la punerea pietrei de temelie a capelei Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din OneștiAutostrada A1: o șoferiță din Bacău, prinsă cu 187 km/h între Cristian și SălișteHoria Moculescu: Ultima notă a unui MaestruFotbal/ Liga 3: Start de retur cu oaspeții în prim-planLebădă rănită salvată de pompierii băcăuaniTânără de 25 de ani, rătăcită în pădure, salvată de polițiștii din HemeiușEchipele care pot produce surpriza în fotbalul european sezonul acestaClaudiu Târziu revine acasă: Acțiunea Conservatoare lansează filiala din BacăuOnești: pasajul dintre gară și TCR, inundat în urma unei intervenții neautorizateCum urmărește și explică Dolphin Radar numărul de urmăritori care nu mai sunt urmăriți pe InstagramIntervenție reușită la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși