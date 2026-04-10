13 copii din Stănisești au primit iepurași de Paște de la jandarmi

Treisprezece copii din satul Stănisești au avut parte de o surpriză specială înainte de Sărbătorile Pascale, după ce jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău le-au îndeplinit o dorință simplă: aceea de a avea propriii iepurași.

Potrivit reprezentanților jandarmeriei, militarii au aflat despre dorința copiilor în timpul vizitelor pe care le fac periodic în comunitate și au decis să pregătească o surpriză pentru cei mici.

Cinci dintre copii sunt crescuți de bunici, care îi îngrijesc și îi sprijină zi de zi. Pentru a le face bucuria completă, jandarmii nu s-au limitat doar la oferirea iepurașilor, ci au construit în prealabil și adăposturi speciale pentru animale, fără a le spune copiilor care este scopul acțiunii.

Surpriza a fost descoperită abia în momentul în care cei mici au primit animăluțele, iar emoția a fost una pe măsură.

Pe lângă iepurași și cuștile necesare, jandarmii le-au oferit copiilor și haine, alimente și jucării.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău spun că gestul a fost gândit ca un mod de a aduce bucurie în pragul sărbătorilor și de a arăta sprijinul comunității pentru copiii aflați în situații mai dificile.