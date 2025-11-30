11 jandarmi băcăuani avansați în grad de Ziua Națională a României

Cu ocazia Zilei Naționale a României, 11 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au fost înaintați în gradul militar următor, înainte de expirarea stagiului minim. Distincția vine ca o recunoaștere a modului exemplar în care aceștia și-au îndeplinit misiunile, a rezultatelor obținute și a nivelului ridicat de pregătire profesională.

În cadrul ceremoniei, după citirea ordinului de avansare pentru doi ofițeri și nouă subofițeri, inspectorul-șef al unității, colonelul Bârnat Eusebiu, le-a înmânat acestora noile însemne de grad și i-a felicitat pentru devotamentul și profesionalismul de care au dat dovadă.

De asemenea, alți jandarmi din cadrul inspectoratului au fost recompensați cu felicitări, mulțumiri, citare prin ordin de zi pe unitate și diplome de merit, pentru meritele deosebite demonstrate în activitate.

„Sunt mândru de colegii noștri avansați, promovările sunt recunoașterea implicării, pregătirii și curajului de care dau dovadă în fiecare misiune. Le mulțumesc pentru devotament și îi încurajez să rămână la fel de dedicați în slujba comunității. Felicitări tuturor și La mulți ani, România!”, a transmis colonelul Bârnat Eusebiu.