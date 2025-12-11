11 decembrie 2025 Deșteptarea11 decembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Podul de la Narcisa va fi pus în siguranță: contract de 2,6 milioane de lei semnat pentru lucrăriSărbători la Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor”Fotbal/ Liga 2: FC Bacău pregătește ultimul meci al anului: derby-ul cu CeahlăulS-a deschis Atletic Park. Cum aratăIncendiu la o locuință din Slănic MoldovaCum alegi pensulele de machiaj și produsele care completează rutina perfectăVolei: Turneu internațional de old-boys la Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”Rolul unui stil de viață activ și al vitaminelorȘi școala poate fi numită acasăOnești: Spitalul Municipal introduce aparatură de nivel universitar pentru proceduri gastroenterologice avansateZilele libere legale în 2026: ce program vor avea salariații româniSe deschide Athletic Park Bacău – un nou reper sportiv pentru comunitate