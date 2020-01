Sprijinit pe un cadru ortopedic, dar mândru și demn, cu fruntea sus și pieptul înainte, veteranul de război sublocotenent (rtr) Ioan Folea a intrat, luni, 20 ianuarie, în sala de festivități a Primăriei din Mănăstirea Cașin pe ritmul antrenant al Marșului de Întâmpinare. Ioan Folea a împlinit chiar în acea zi 100 de ani de viață și a fost invitat la aniversare de Sucursala Bacău a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități„Sf. Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir” (AMVDD), dar și de primarul Gabriel Apreutesei.

Sala primăriei s-a umplut de membrii familiei veteranului, de prieteni și de elevii care fac parte din Ansamblul artistic „Mugurașii Mănăstireni” și care, împreună cu prof. înv. primar Diana Apreutesei, au venit să-i ofere sărbătoritului câteva cântece din repertoriul lor. Alături de toți s-au aflat vicepreședinta AMVDD, Cristina Mathias, coordonatoare pentru zona Moldova a acestei asociații, președintele Sucursalei Bacău, Raul Simion, și vicepreședintele Sucursalei, Adrian Veliche. De la Târgu Neamț, a ajuns la Mănăstirea Cașin și interpretul de folk și muzică ușoară Liviu Atodiresei (Piciu), el însuși membru al AMVDD. Iar preotul paroh al bisericii din perimetrul Mănăstirii Cașin, Dan Miloiu, i-a oferit veteranului Ioan Folea, binecuvântarea sa.

„Am dedicat ziua de luni, a spus primarul Gabriel Apreutesei, sărbătoririi și omagierii consăteanului nostru, veteranul de război Ioan Folea, care a ajuns la impresionanta vârstă de o sută de ani. Am beneficiat pentru acest eveniment de sprijinul și îndemnul Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități. Domnul Folea s-a născut în perioada în care a fost recunoscută internațional Marea Unire din România. Îi urăm cu toții La mulți ani și îi dorim multă sănătate! Și îi mulțumim că ne-a prilejuit să trăim un asemenea eveniment, al aniversării celor o sută de ani pe care i-a împlinit”.

Membrii AMVDD și primarul comunei Mănăstirea Cașin i-au oferit sărbătoritului diplome de excelență, însemne ale AMVDD, plachete omagiale și cadouri.

Simbolic, militarii veterani și veteranul de război și-au predat reciproc drapelele AMVDD și drapelul României apărat cu eroism de ostașii care au luptat în cel de Al Doilea Război Mondial, iar veteranii din teatrele de operații i-au adus și tortul aniversar, pe care trona cifra 100. Sărbătorirea veteranului de război a fost dedicată de AMVDD împlinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române („Mica Unire”), pe care o celebrăm pe 24 ianuarie.

„Noi, veteranii din Teatrele de Operații în care am luptat și am reprezentat România, am venit să sărbătorim și să omagiem un veteran de război, la centenarul vieții sale, și pentru că și noi, ca toți românii de astăzi, trăim și ne bucurăm de viață datorită eroismului dumnealor. Ascultam, copii fiind, poveștile de război ale bunicilor. Acum, luptând chiar noi în Afganistan și în alte zone fierbinți ale lumii, am simțit din plin ceea ce au trăit ei. Domnului Ioan Folea îi aducem, deci, recunoștință pentru ceea ce a făcut în slujba poporului român.Cu emoție și mândrie, i-am oferit astfel sărbătoritului și un drapel al României din partea Asociației noastre.”

Raul Simion, președintele Sucursalei Bacău a AMVDD