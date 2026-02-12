100 de ani de la moartea istoricului Radu Rosetti

Astăzi, 12 februarie 2026, se împlinesc exact 100 de ani de la moartea istoricului, genealogistului, memorialistului băcăuan Radu Rosetti, una dintre conștiințele discrete, dar esențiale ale istoriografiei românești moderne. Anticipând acest calendar comemorativ, într-un gest firesc de recuperare a propriei noastre istorii sociale și culturale, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău a lansat în luna ianuarie programul „2026 – Anul Radu Rosetti”, un program care își propune să omagieze personalitatea celui care a fost „cronicarul de o obiectivitate perfectă” (G. Călinescu), a celui care a semnat „cea mai prețioasă memorialistică din literatura română” (Eugen Lovinescu).

Având acest pretext jubiliar, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău a organizat astăzi o conferință dedicată memoriei lui Radu Rosetti, un demn reprezentant al marilor familii de boieri din Moldova, cu o ilustră genealogie domnească pe linia ambilor părinți (a fost nepotul lui Grigore Al. Ghica, ultimul domn al Moldovei), dar care, în pofida acestui pedigree aristocratic, nu a cultivat niciodată „fumurile nobilitare”. Deși a făcut parte din elita Moldovei, s-a raportat la ea cu luciditate, uneori chiar cu spirit critic.

Derulată în cadrul intim al Casei Memoriale „George Bacovia”, întâlnirea a fost deschisă și moderată de Alin Sebastian Popa, managerul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, și a avut ca punct central conferința intitulată „Radu Rosetti – portretul unui boier de viță veche”, susținută de istoricul Anton Coșa, specialist în genealogie, heraldică și sigilografie. O întâlnire de înaltă ținută științifică la care a contribuit și prof. univ. dr. Ioan Dănilă, un neobosit protector al limbii române și un promotor al valorilor locale

La un secol de la dispariția sa, actualitatea operei lui Radu Rosetti este evidentă. Într-o epocă în care studiile despre inegalitate, proprietate, memorie socială și mentalități revin în centrul dezbaterii academice, cercetările sale capătă o nouă lumină. El rămâne pionier al istoriei sociale românești, un cercetător ce completează in chip fericit marile sinteze realizate de Xenopol și Iorga.

Pentru Bacău și pentru întreaga Moldovă, evocarea de astăzi a lui Radu Rosetti nu a fost un simplu exercițiu livresc; a fost un act de recuperare a memoriei locale/regionale, un gest de demnitate și responsabilitate culturală. Prin opera sa, el a redat demnitate științifică istoriei sociale a Moldovei și a arătat că înțelegerea trecutului începe adesea cu analiza detaliului aparent minor.

La o sută de ani de la moartea sa, Radu Rosetti nu este doar un istoric al unei lumi dispărute, ci un veritabil reper moral și intelectual, un model de rigoare, luciditate și echilibru. Am fost onorați să-l readucem pe Radu Rosetti în centrul reflecției noastre academice, nu din nostalgie, ci din convingerea că istoria profundă a societății românești nu poate fi înțeleasă fără contribuția sa.