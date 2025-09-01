1 septembrie – Ziua Jandarmeriei Rurale

Prima zi de toamnă marchează un moment semnificativ în istoria Jandarmeriei Române. La 1 septembrie 1893, regele Carol I promulga, prin Decretul Regal nr. 2919, „Legea asupra Gendarmeriei rurale“, care prevedea instituirea unui corp de pază şi ordine cu structură militarizată în toate localităţile rurale din ţară.

Noua structură, aflată în subordinea Ministerului de Interne, a venit ca răspuns la realitățile vremii, în condițiile în care 80% din populația României trăia la sate și era nevoie de o instituție care să asigure respectarea legii în întreg mediul rural. Chiar dacă exista deja o Jandarmerie aflată sub Ministerul de Război, această organizare a reprezentat începutul procesului de modernizare a forțelor de ordine.

Jandarmeria Rurală a funcţionat neîntrerupt până în 1949 și s-a remarcat prin participarea la marile evenimente sociale, economice, politice și militare ale vremii, câștigându-și locul în conştiinţa poporului român.

Până în anul 1998, data de 1 septembrie era sărbătorită ca Ziua Jandarmeriei Române. Ulterior, prin noua lege de organizare și funcționare a instituției, sărbătoarea oficială a fost stabilită la 3 aprilie, ziua în care domnitorul Grigore Alexandru Ghica a promulgat, în 1850, primul act de înfiinţare a corpului de jandarmi pe teritoriul României – „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi“.

La 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale, Jandarmeria Română își reafirmă rolul de instituție dedicată protecției și siguranței cetățenilor.