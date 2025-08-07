07 august 2025 Deșteptarea7 august 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Fotbal/ Cupa României: FC Bacău o învinge pe CSM Vaslui cu 3-1 și se califică în faza următoareAccident rutier pe DN2 – E85, în afara localității Dumbrava: coliziune între o autocisternă și un autocamion opritClaudiu Târziu: „Este timpul să înlocuim politicile de gestionare a declinului cu o viziune curajoasă de reconstrucție națională”Young Island, ediție de povesteO fetiță de cinci ani, rănită de cioburile unei uși sparte în centrul BacăuluiAUTOSTRADA A7 Focșani – Bacău: Stadiul lucrărilorSchimbarea la Față – 6 August: Taina luminii dumnezeiești și începutul toamnei duhovniceștiAcces mai simplu la servicii medicale pentru pacienții cu boli cronice grave: biletul de trimitere nu mai este necesar