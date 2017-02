Zborul mingii de oină: de la Buhuși în Japonia

O buhușeancă stabilită de aproape două decenii în Japonia, Daniela Uchiyama a dus sportul național românesc în Țara Soarelui Răsare. Totodată, Daniela intenționează să invite atleții băcăuani cu șanse de calificare la Tokyo 2020 la un stagiu de pregătire pre-olimpic la Matsudo A părăsit Buhușiul în urmă cu 19 ani. Lăsând în urmă mări și țări, nu doar orașul natal. Destinația? Japonia. Când a plecat, însă, și-a luat și țara cu ea. Așa este posibil ca în ziua de azi, în Ashikaga, oraș situat la 75 de kilometri de Tokyo, să putem descoperi un colț de România. Cu obiecte de artizanat și pliante turistice, cu mămăliguță și plăcinte poale-n brâu. „Când îți iubești cu adevărat țara, o porți cu tine în suflet oriunde mergi în lume. Și simți o mare bucurie când ai posibilitatea să le povestești celor din jur despre ea”, explică Daniela Uchiyama, buhușeanca noastră din Ashikaga. Nu doar engleză Căsătorită cu Makoti Uchiyama, cu care are două fete, Ayame și Shiori, Daniela lucrează în cadrul Inspectoratului Școlar din Ashikaga, predând engleză la școala primară și la grădiniță. Pe lângă cunoștiințele de limbă engleză, ”doamna profesoară” are grijă ca micuții japonezi să deprindă și tainele unui sport cu vechime. Și nu orice sport, ci unul tradițional românesc, oina. Așa a apărut în Țara Soarelui Răsare, încă de acum patru ani, „Comitetul de Implementare a Oinei în Japonia”. Președinte? Daniela Uchiyama, of course. O realizare pe măsură Daniela Uchiyama ține o legătură strânsă cu președintele Federației Române de Oină, Nicolae Dobre. „Pentru noi, faptul că mingea de oină a zburat până în Japonia constituie o mare satisfacție, dar și o realizare pe măsură. Tradiția de sute de ani a oinei s-a transmis mai departe și, în cazul de față, cât mai departe datorită farmecului acestui sport, în special, dar și pasiunii deosebite a unor oameni precum doamna Daniela”, a declarat președintele Dobre, care s-a deplasat în Japonia, în fruntea unei delegații a FRO cu ocazia unor proiecte derulate de „Comitetul de Implementare a Oinei în Japonia. „Dulșili grai” Mai nou, oina a creat o punte și între Ashikaga și Bacău. Mai exact,, între Daniela Uchiyama și profesoara Colegiului Național Catolic „Șt. Iosif”, Otilia Lazăr. „De la prima discuție cu Daniela, am rămas umită cât de frumos s-a îmbinat dulcele grai moldovenesc cu cristalina limbă japoneză. Daniela Uchiyama și-a ținut aproape țara. Aducând în Japonia și sportul național românesc, ea și-a rezidit pe o temelie de spiritualitate românească, o mică Românie în Țara Soarelui Răsare”, a subliniat Otilia Lazăr, care, în luna mai, va organiza în Bacău, prima ediție a Olimpiadei Naționale Sportului Școlar la fete, ciclul gimnazial. Au de unde alege Legătura Daniela Uchiyama cu Bacăul depășește însă cadrul terenului de oină. Având in vedere că pe 9 decembrie 2016 orașul Matsudo a fost înregistrat drept oraș gazdă pentru echipa României ca pre-tabăra atletică în perspectiva Jocurilor Olimpice, Daniela intenționează să aducă aici câți mai mulți atleți băcăuani cu șanse de calificare la Tokyo 2020. Are și de unde alege, Mirela Lavric, Georgiana Aniței, Nicolae Soare, Elena Panțuroiu sau Mihăiță Novac având cote bune pentru obtinerea biletelor de Tokyo. „Ar fi fantastic dacă s-ar materializa un astfel de proiect anul viitor. Ne-am putea acomoda cu clima, cu alimentația, cu toate condițiile de concurs”, a mărturisit antrenorul Georgianei Aniței, Cristi Nemțeanu. 6000 maratoniști De altfel, în perioada 7-12 ianuarie, la insistențele Asociației Cultural Sportive Japonia- România, la Matsudo (22 kilometri de Tokyo) au fost invitați doi sportivi români, juniorul Laviniu Mădălin Chiș si Vasile Daniel Conț. Aceștia au participat la cea de-a 62-a editie a Maratonului NANAKUSA, care a reunit la start în acest an 6000 de participanți de toate vârstele. „Chiș și Conț sunt doi sportivi cu rezultate promițătoare, al căror vis este participarea la Olimpiada de la Tokyo. Pe durata șederii în Japonia, ei au fost însoțiți în permanență de Hisao Ishii, director adjunct al Departamentului Promoțional pentru Jocurile Olimpice și paralimpice 2020, d-l presedinte Kunitomo Someya, d-na Mihaela Cristina Pătru, d-l Tadashi Kiikuchi si d-l profesor Hideaki Hayashi”, a relatat Daniela Uchiyama. Un pas înainte „Dorim ca acesta să fie un pas înainte pentru schimburile internaționale de sport și cultură între România și Japonia. În același timp, ne dorim ca evenimentele sportive cu participarea românilor să fie cât mai dese. Pe această cale, fac un apel către forurile superioare care mai cred în valoarea sportului românesc- COSR, MTS, FRA – pentru o colaborare mai strânsă cu oficialitățile orașului Matsudo. Toate rezultatele vin în urma eforturilor Asociației Cultural Sportive Japonia- România. Calde mulțumiri se cuvin Ambasadei Române pentru suportul acordat, dar și doamnei Oana Șiclovan, președinte a Asociației Liber la Educație, Cultură și Sport”, a concluzionat Daniela Uchiyama. 0 SHARES Share Tweet

