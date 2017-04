Sport Turneu AmaTur în Bacău Tenis de masă amatori de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Federația AmaTur România, liga neprofesionistă organizează sâmbătă, 8 aprilie, în toată țara, simultan, 102 competiții, în 90 de localități, turnee de tenis de masă de tip B. Competițiile se adresează tuturor categoriilor de vârstă și se dispută pe patru clase valorice: începători, amatori, open și elit. În Bacău, turneul AmaTur va fi găzduit de Școala Gimnazială nr.10, în competiție fiind înscriși 54 de jucători pe două clase valorice, amatori și open. Meciurile vor începe la orele 9.30, se va juca pe 9 mese, în grupe de calificări cu câte șase componenți. După estimările organizatorilor, meciurile se vor juca până spre seară. „Va fi un turneu interesant și sperăm ca pe lângă jucători să avem și spectatori. Este foarte important ca oamenii să știe că în Bacău se face sport de masă”, a declarat prof. Sebastian Loșniță, organizatorul turneului AmaTur din Bacău. 0 SHARES Share Tweet

