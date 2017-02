Tragedie la Zăpodia: Trei morţi şi trei răniţi într un accident rutier

S-a întâmplat în această dimineaţă, pe DN-2F, în localitatea Zăpodia, din comuna Traian. Potrivit primelor informaţii, în evenimentul rutier a fost implicat un autoturism al cărui şofer de 21 de ani, din motive necunoscute, a pătruns pe sensul opus de mers unde a acroşat un pieton care se afla pe marginea drumului după care s-a izbit de un copac şi de un gard. În urma accidentului, trei persoane aflate în autoturism au decedat, iar pietonul şi alte două persoane din maşină au fost rănite, fiind transportate la spital. La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de ambulanţă şi de poliţie. 240 SHARES Share Tweet

