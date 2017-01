Potrivit pompierilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău, de la începutul acestui an şapte persoane au murit în incendii iscate în judeţul Bacău. Numărul este mare, dacă este să comparăm cu 2016, când în tot anul s-au înregistrat 13 morţi în incendii. Dintre cele şapte persoane decedate anul acesta, cinci au fost copii cu vârste cuprinse între 4 luni şi 2 ani şi 8 luni. Săptămâna trecută, trei fraţi din Parava au ars de vii în casa cuprinsă de foc, după ce mama i-a lăsat nesupravegheaţi, iar la plecarea de acasă a legat şi uşa pe dinafară cu o bucată de sârmă. După tragedie, poliţiştii au început o anchetă pentru ucidere din culpă, mama fiind plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Cel mai recent caz, la Valea Seacă În urmă cu două zile, alţi doi copii, un băiat de 9 luni şi o fată de 2 ani, din comuna Valea Seacă, au murit intoxicaţi cu fum, în urma unui incendiu care a ars mocnit în casă. Pompierii de la ISU Bacău cred că aici focul s-a iscat de la efectul termic al sobei cu acumulare de căldură. Este posibil ca mama, plecată după lemne, să fi lăsat lângă sobă haine la uscat sau alte lucruri care s-ar fi aprins rapid şi astfel s-a produs nenorocirea. Femeia mai are încă doi copii. Pe Narcis, 6 ani, și Maria, 4 ani, care se aflau la grădiniță în timpul incendiului. Și ei, și mama lor sunt găzduiți, acum, de un unchi care locuiește în apropiere. „De abia terminaseră de renovat casa, arată Laura Abălașei, asistent social în cadrul Primăriei Valea Seacă. În toamnă au schimbat ușile, ferestrele, au pus parchet, aveau o sobă de teracotă cu picioare, totul era nou, curat.” Specialiștii Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău au luat legătura cu primăria pentru a stabili ce se va întâmpla cu copiii rămași în viață, dar li s-a spus că Narcis și Maria nu trebuie preluați de Centrul de Intervenție în Regim de Urgență deoarece au fost integrați în familia extinsă. „Mama chiar avea de grijă de copii. În dimineața în care s-a întâmplat tragedia i-a dus pe cei mari la grădiniță, în drum a trecut pe la magazin și le-a cumpărat ceva de încălțat, iar la întoarcere s-a dus după lemne de foc. Nu a lipsit mult, însă totul s-a întâmplat foarte repede. Nu se impune separarea copiilor de familie”, a explicat Laura Abălașei, adăugând că mama ar fi distrusă dacă i-ar pierde și pe aceștia. Marți dimineață, Consulatul României din Spania a contactat autoritățile locale pentru a verifica datele de identitate ale tatălui, deoarece acesta solicitase documentele necesare întoarcerii în țară. Şi în acest caz poliţiştii fac cercetări tot pentru ucidere din culpă. (Silvia P., Geta P. ) Sfaturi de la pompieri Majoritatea incendiilor izbucnite în sezonul rece au drept cauză folosirea necorespunzătoare sau cu defecţiuni a sobelor, fie că sunt cu sau fără acumulare de căldură. Pompierii le recomandă celor care se încălzesc cu sobe să le verifice înainte de a le pune în funcţiune, să cureţe coşurile şi canalele de evacuare a fumului şi să le repare, pentru că prin acele fisuri ar putea să iasă scântei care să declanşeze un incendiu. Pe pardoseala din faţa sobei trebuie să se monteze o bucată de tablă cu dimensiuni de 50 x 70 cm, lemnele care se introduc în sistemul de încălzire să nu fie mai lungi decât focarul, uşa de la focar să fie tot timpul închisă, soba nu trebuie supraîncălzită şi, cel mai important, nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în camerele unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit. 0 SHARES Share Tweet

