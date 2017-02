Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a executat o acţiune în cooperare cu DELGAZ-GRID TÂRGU MUREŞ pentru depistarea furturilor de energie electrică. În data de 16 februarie a.c. efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au desfăşurat o acţiune în cooperare cu lucrători din cadrul DELGAZ-GRID Târgu Mureş şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău în localitatea Conţi din judeţul Bacău pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de energie electrică. 1 of 12 Misiunea jandarmilor a constat în asigurarea unui climat de normalitate pe timpul desfăşurării activităţilor precum şi prevenirea unor fapte de tulburare a ordinii publice. În cadrul acţiunii au fost verificate de către lucrătorii DELGAZ-GRID instalaţiile de contorizare electrică de la locuinţele din zonă; au fost identificate 18 situaţii de furt de energie electrică. De asemenea, pe timpul verificărilor a fost descoperit un branşament ilegal care deservea 4 locuinţe, fiind vorba despre un cablu, îngropat în pământ, manşonat, cu o lungime de aproximat 300 de metri cu o intensitate de 50 A (amperi), constituind astfel un real pericol la adresa cetăţenilor din zonă. 62 SHARES Share Tweet

