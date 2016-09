Imprumuturile contractate de Primaria Bacau s-au facut cu incalcarea legii

La doi, respectiv un an de zile de la contractarea unor credite semnificative care au angajat bugetul local pâna in anul 2026, Curtea de Conturi da verdictul: „nu s-au respectat prevederile legale”, iar primaria a ajuns intr-o „zona de risc”, indatorând prea mult bugetul local. Primul imprumut s-a luat pentru a sustine proiectul european al termoficarii, iar cel de-al doilea pentru a finanta Thermoenergy iarna trecuta.

Consilierii locali bacauani au luat act la una din sedintele precedente si si-au insusit un raport al Curtii de Conturi care a venit ca urmare a unei actiuni de control care a avut drept scop verificarea legalitatii contractarii finantarilor rambursabile si pe de alta parte utilizarea acestora.

Perioada verificata a fost 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2015 si a scos la iveala cum, pentru a sustine anumite obiective, s-a angajat bugetul local nu pentru un an sau doi, ci pentru inca zece de acum incolo.

Curtea de Conturi a aratat clar ca in 2014 Primaria Bacau a deschis o linie de credit la CEC Bank, cu o valoare de 107 milioane de lei. Dar, contrar hotarârii de Consiliu Local aprobata de consilieri, prin care se preciza ca perioada de maturitate a contractului va fi de pâna la 12 ani, Vasile Tescaru, primar interimar la acel moment, semneaza, in dreptul municipiului prelungirea cu inca doi ani a creditului.

Pe cale de consecinta, „CEC Bank este indreptatita a pretinde un comision de rescandentare/reesalonare in valoare de 0,7%, respectiv suma de 754.214 lei.

Prin modificarea termenilor contractului initial UATM Bacau a angajat bugetul local cu efectuarea unor cheltuieli suplimentare contrar principiilor de gestionare economica eficienta si eficace a serviciului datoriei publice locale”, se arata in raportul curtii.

HCL 52/24.03.2014 arata foarte clar ca scopul deschiderii liniei de credit este de a refinanta un credit mai vechi de la BCR si asigurarea cofinantarii proiectului de retehnologizare a sistemului de termoficare care trebuie sustinut si din bugetul local. Municipalitatea urma sa garanteze finantarea rambursabila cu venituri de la bugetul local.

De ce s-a prelungit durata creditului? L-am intrebat pe Vasile Tescaru, videprimar cu atributii de primar la acel moment si pe care Curtea de Conturi il indica drept semnatar. Acesta sustine ca nu-si aminte foarte clar ce a semnat, dar ca dobânda ar fi fost una avantajoasa. De legalitate a semnat si secretarul Ovidiu Popovici. „Curtea de Conturi interpreteaza altfel. Nu se pune problema de legalitate si nelegalitate. Hotarârea de consiliu este legala”, a comentat scurt secretarul Popovici.

Imprumutul din Trezorerie, prea mare

Creditul luat in anul 2014 nu este singurul pus in categoria „riscant”. Anul trecut, consilierii locali au aprobat si contractarea unui imprumut de la Trezoreria statului, de 16 milioane de lei pentru a sustine Thermoenergy in sezonul de iarna precedent.

Decizia a fost motivata prin faptul ca apare un gol de lichiditate, iar sistemul de termoficare trebuie sustinut ca sa nu apara sincope. Imprumutul a fost descris ca fiind avantajos, având o dobânda fixa si o posibilitate de rambursare pâna la 20 de ani.

Ce spune Curtea de Conturi despre acest imprumut? „Creditul reprezinta 8,79 la suta din veniturile prognozate in anul 2016. Conform prevederilor legale, limita maxima autorizata este de 5 la suta, rezultând faptul ca entitatea controlata s-a indatorat cu 6,9 milioane de lei in plus, cu incalcarea prevederilor legale.”

Cine scoate castanele din foc?

In finalul raportului, curtea indica si ce masuri trebuie luate de actuala conducere a primariei, pentru ca din vechea garda nu mai este nimeni sa fie tras la raspundere. Noul primar trebuie sa negocieze si sa modifice actul aditional incheiat cu CEC Bank in sensul de a specifica clar ca pentru prelungirea cu doi a liniei de credit primaria nu datoreaza comisioane. In ceea ce priveste gradul de indatorare prea mare, tot primarul trebuie sa prezinte un plan de redresare financiara si sa coboare datoria de la 9 la suta la 5 la suta cât spune legea.

Primarul Cosmin Necula s-a ferit sa comenteze prea mult decizia Curtii de Conturi. In acelasi timp, a spus ca „am facut demersurile legale necesare si am certitudinea ca organele care staruie in cercetarea adevarului vor ajunge la o concluzie cu privire la modul in care s-au luat aceste credite.”

Si s-ar parea ca acest control al Curtii de Conturi nu este singurul. Un altul sta sa inceapa, Primaria Bacau fiind supusa unor verificari riguroase chiar in aceasta luna.

„Este prima oara când aud asa ceva. Este foarte posibil sa fi semnat ca primarul. Ce stiu este ca in urma licitatiei s-a ajuns la acest credit cu o dobânda foarte buna, de 1 la suta, pe când la fosta banca dobânda era de 4 la suta. De aceea mi s-a parut ca primaria s-a ales cu o oferta foarte buna.”

Vasile Tescaru, fost viceprimar cu atributii de primar, semnatarul contractului cu CEC Bank

Intre anii 2006 – 2010, Primaria a luat trei imprumuturi si un credit obligatar. In 2006, suma impumutata a fost de 30 milioane de euro: 5 milioane euro pentru depozitul de deseuri si un credit obligatar de 25 milioane euro. In 2009, imprumutul a fost de aproape 20 milioane de euro, iar pâna in 2010 datoria a crescut cu inca pe atât pâna la un maxim de circa 81 milioane de lei. Cele aproximativ 60 de milioane de euro luate in acest interval de timp 2006-2010 inseamna, in lei, 240 milioane. Toate imprumuturile au fost girate de consilieri si au vizat investitii precum blocuri pentru tineri, reabilitari termice, constructia unui centru de agrement in padurea Tamasi, pasajul subteran, constructia Spitalului Municipal si a Insulei de Agrement. Doar unele dintre ele au fost realizate, iar altele s-au facut cu fonduri din alte surse. Toate creditele s-au facut pe perioade lungi de timp si cu dobânzi pe masura. Numai pentru creditele din 2010 dobânzile, ratele si comisioanele au insumat 20 milioane de lei.