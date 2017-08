Militarii au acţionat toată noaptea cu mai multe echipaje pentru stingerea incendiului de la groapa de gunoi a Bacăului. În continuare militarii sunt la faţa locului şi intervin pentru localizare şi lichidarea acestuia. La miezul nopţii, reprezentanţii ISU Bacău au anunţat că misiunea este una dificilă şi că va fi de durată. „Se acţionează şi la această oră cu şase autospeciale de lucru cu apă şi spumă. La faţa locului mai este şi o ambulanţă Smurd tip B, două autospeciale de primă intervenţie şi comandă, iar pentru coordonarea misiunii s-a deplasat şi grupa operativă a inspectoratului”, a declarat cpt. Ionuţ Hâncu, ofiţer de relaţii publice la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. 0 SHARES Share Tweet

