Suntem aproape de mijlocul lunii februarie și, în sfârșit, avem buget. La analizarea acestuia, în comisii și în plen, parlamentarii de Bacău au avut posibilitatea să se bată și să negocieze pentru finanțarea obiectivelor cerute de cetățenii județului. În centrul atenției au stat investițiile în infrastructura rutieră și cea de apă-canal. Liberalii băcăuani au depus 11 amendamente, dar nici unul nu a obținut voturile necesare. Între altele, ei au cerut bani pentru modernizarea DN 11 Bacău-Onești-Brașov, pentru care a militat Cezar Olteanu, consilier județean, care a lansat și o petiție online, modernizarea podului peste Trotuș, a altui pod peste Tazlău, pentru decolmatarea Insulei de Agrement (amendament retras deoarece lucrarea e prinsă în planul de investiții al Ministerului Apelor), pentru reabilitarea unor drumuri comunale, amenajarea Trotușului și afluenților. Ultimul vizează lucrări în curs, bugetate, de asemenea, de minister. Ministerul Transporturilor a alocat bani… Singurul parlamentar al USR din județul Bacău, Lucian Stanciu-Viziteu, a depus cinci amendamente. „Primul, în ordinea importanței pentru județul Bacău, ar fi studiul de fezabilitate (SF) pentru drumul de mare viteză Ploiești-Bacău-Pașcani, care este prins în master-planul general. (…) Ministerul Transporturilor a alocat o sumă aparent suficientă pentru toate studiile de fezabilitate, dar nu ne-a furnizat această listă”, a declarat Viziteu. Celelalte amendamente au vizat suplimentarea sumei alocate proiectului „Bacău-Capitala Tineretului 2017”, bani pentru reabilitarea Secției Nr.2 de Poliție Bacău (de care se va ocupa ministerul), modernizarea unui drum din județul Suceava și un SF ce vizează reabilitarea peșterilor și tunelurilor din subsolul Brăilei. Toate au fost aprobate în comisii, dar au căzut în plen. Toate speranțele stau în PNDL Social-democrații nu au depus amendamente deoarece „cunoșteam programul de guvernare și resursele disponibile la nivel național”, dar și pentru că majoritatea investițiilor dorite de comunitățile locale vor fi realizate prin PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală), a explicat deputatul Ionel Floroiu. ”Am avut discuții, pe tema aceasta, la comisie. Pentru proiectele depuse de primarii din județ, indiferent de culoarea politică a acestora, vom avea sprijin din partea Ministerului Dezvoltării Regionale” a precizat el. Senatorul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, și deputatul Ionel Floroiu, vicepreședinte, fac parte din aceeași comisie, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, primul la Senat, al doilea la Camera Deputaților. „Vom sprijini, în ședința comună de avizare, toate proiectele depuse de primari pe PNDL. Important este ca aceste proiecte să fie corect întocmite și să respecte procedurile, ca să poată fi aprobate de comisia tehnică.”

Ionel Floroiu

Deputat PSD Silvia Pătrășcanu 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.