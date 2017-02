Ne apropiem de sfârșitul iernii și încercăm să aflăm ce a însemnat sezonul rece pentru Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău direct de la oamenii din spatele aviației, cei pe care pasagerii nu-i observă de obicei.

Ni se spune, din start, că înseamnă muncă în echipă și intervenții constante cu utilaje proprii în vederea menținerii în stare optimă a suprafețelor de mișcare. În acest fel, mii de pasageri ajung în condiții de siguranță acasă.

Aeroportul Bacău a rămas deschis pe timpul iernii, chiar și atunci când zăpada a căzut continuu. Cum arată, pe pistă, o zi la minus 10 grade? „La ora 4 dimineața, echipa de serviciu începe deja activitatea, mărturisește Iulian Radu, șeful Serviciului Operațiuni sol. Începem ziua cu un control al pistei și al suprafețelor de mișcare. Verificăm dacă s-a produs fenomenul de îngheț, dacă pista este acoperită cu zăpadă. În acest caz, sunt puse în funcțiune utilajele de deszăpezire. Folosim două utilaje Steyer cu lamă și două utilaje Schorling cu perii și suflante, care operează în tandem.” La final, dacă este necesar, se face degivrarea.

Totul se desfășoară contratimp, ținându-se cont de aterizările și decolările programate. De aceea, activitatea trebuie să fie organizată, în așa fel încât suprafețele să fie pregătite înainte de fiecare aterizare/decolare).

În privința deszăpezii, se poate pune semnul egal între o pistă și o șosea? „În cazul nostru este vorba despre un proces mai elaborat, există o răspundere, există documente înregistrate, afirmă Iulian. În urma deszăpezirii se măsoară coeficientul de frânare, folosind un dispozitiv special, skidometru, pentru determinarea acestui coeficient. Raportăm condițiile în scris către ROMATSA și, ca urmare, pista poate fi considerată sau nu optimă pentru aterizare.”

Iarna nu-i ca vara!

Am vrut să știm cum e iarna, dacă se muncește mai mult, și, mai ales, ce e degivrarea. Ne-a lămurit Bogdan Diaconu, coordonatorul serviciului Deservire aeronave, care lucrează în aviație de zece ani: „Și vara muncim mult, iarna este, însă, altfel. Sunt activități în plus. Degivrarea este una dintre ele. În condiții de temperaturi scăzute și umiditate ridicată poate apărea un strat de gheață pe aeronave. Acest strat de gheață este extrem de periculos, putând influența aerodinamicitatea aparatului de zbor. Degivrarea are rolul de a desprinde și de a topi stratul de gheață de pe întreaga aeronavă și, în același timp, de a preveni formarea unui strat nou, pentru o perioadă de până la 20-40 de minute, timp în care aeronava trebuie să decoleze. Acesta este și motivul pentru care degivrarea se face întodeauna după îmbarcarea pasagerilor în aeronavă.”

Uneori apar întârzieri în urma degivrării deoarece procesul nu este inclus în timpul standard pentru pregătirea unei aeronave. Cum văzuserăm niște mașini, am vrut să aflăm ce sunt.

„Aeroportul Bacău folosește echipamente moderne de degivrare, explică Bogdan. Sunt cele pe care le-ați observat mai devreme. Se degivrează cu lichidele speciale de două tipuri: tipul 1 – concentrație 50% degivrare și tipul 2 – concentrație 100% antigivraj. În comparație cu iarna trecuta, sezonul 2016-2017 a presupus consumuri mai mari, având în vedere precipitațiile abundente din ultimele luni.”

Au preluat zboruri de pe alte aeroporturi…

În zilele cu multă zăpadă, dar și în anumite săptămâni marcate de ceață în cea mai mare parte a Moldovei, Aeroportul Bacău a înregistrat o activitate intensă, având în vedere și rerutarea unor zboruri de pe Aeroportul Internațional Iași.

Astfel, la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, 10 aeronave având la bord un total de 900 de pasageri au fost redirecționate la Bacău, companiile aeriene asigurând transportul terestru către aeroporturile de destinație.

„În această iarnă, cel puțin până acum, Bacăul a fost ocolit de ceață. Mai mult, ne-am putut oferi serviciile unor zboruri rerutate, cu precădere de pe Aeroportul Internațional Iași. Atunci am deservit la capacitate maximă. A fost foarte important ca în acele zile să răspundem pasagerilor noștri, dar și pasagerilor rerutati cât mai rapid și să le oferim informațiile necesare”, ne-a explicat Cezara Botez, Compartimentul Handling pasageri și informații.

De altfel, nu este un secret că, pentru cei din aviație, iarna e un fel de „dușman”. Ceața este la fel de nedorită și reprezintă adesea un obstacol, aeronavele având nevoie de un anumit nivel de vizibilitate pentru aterizare și decolare.

„Întotdeauna, siguranța primează, de aceea decolările și aterizările se fac doar dacă acest nivel de vizibilitate este atins, afirmă Cezara Botez. Este, de fapt, și ceea ce le spunem de fiecare dată pasagerilor noștri, pe care îi sfătuim să respecte în continuare termenul de prezentare la aeroport: cu minim două ore înainte de ora decolării, în vederea efectuării formalităților specifice.”

Am încercat să pătrundem, preț de două ore, printre oamenii din spatele aviației, într-o zi oarecare, pe Aeroportul Bacău. La sfârșit, doldora de informații dar cam zgribuliți, am rămas să bem un ceai cald în pahare de unică folosință, alături de tura de serviciu.