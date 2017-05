Top Story Mistreții au făcut pagube imense pe terenurile agricole din Vultureni de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Agricultorii, mari sau mici, de pe văile Zeletinului și Berheciului, se confruntă și în acest an cu atacurile furibunde ale turmelor de porci mistreți, care dau iama mai ales pe tarlele cultivate cu porumb. Zilele trecute, un asemenea atac, masiv, a avut loc în comunele Vultureni și Oncești, unde circa 200 de hectare de teren au fost semănate cu porumb de societatea Bio-Agro Company. Aproape 100, de hectare, spune administratorul societății, Cătălin Pavel, au rămas fără sămânță. Porcii au râmat efectiv rândurile semănate și au îngurgitat bob cu bob. Paguba, apreciază administratorul, s-ar ridica la circa două miliarde de lei vechi. Oamenii din această zonă a județului sunt deja obișnuiți cu atacurile mistreților asupra culturilor, dar acum numărul porcilor pare mult mai mare. Dacă treci pe lângă terenurile cultivate poți vedea tarlale marcate sistematic cu pari de care sunt legate cordele, cârpe, nailoane sau tot ce poate flutura în vânt, pentru a speria animalele. Conform reglementărilor în domeniu, agricultorii ar trebui să împrejmuiască tarlalele cu garduri electrice, dar pe dealurile din Vultureni, din Oncești, din Răchitoasa, Glăvănești sau Motoșeni câmpurile semănate sunt împrăștiate, izolate. Cât gard ar trebui ridicat acolo și, apoi, cine l-ar păzi? Porcii au învățat când și cum să atace culturile Cu Cătălin Pavel, dar și cu membrii unei comisii formată din reprezentanți ai Primăriei Vultureni, ai Direcției Agricole Județene, ai Agenției pentru Protecția Mediului și ai Gărzii Forestiere Bacău, dar și ai Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, care administrează un fond de vânătoare chiar în zona Vultureni-Oncești, am luat la pas câteva dintre tarlalele râmate de mistreți. Am urcat pe dealuri, cu mașinile, ca la raliurile off-road, să vedem mai multe zone distruse.

Rândurile cu sămânță semănată erau râmate sistematic, peste tot. Rar mai vedeai, ici-acolo, câte o boabă. Oamenii societății din Oncești au patrulat acolo noapte de noapte, cu tractoarele cu farurile aprinse, au aprins și focuri din loc în loc, dar degeaba. Unul dintre aceștia spunea că porcii au deprins intențiile paznicilor și atacă exact acolo unde rămâne teren nesupravegheat. Porcii au devenit periculoși și pentru oameni. Pe unii i-au amenințat, iar un mascul mai voinic s-a dat chiar la un tractor care îi deranja arealul. „Numai pe teritoriul comunei Vultureni, porcii mistreți au distrus circa 80 ha integral în noaptea de 25 aprilie. Terenurile sunt situate în punctele Frăția Mare, Frăția Mică și Carpen. Salariații societății, care patrulau în acea noapte, au văzut circa 100 de porci. Mistreții s-au înmulțit foarte mult, nimeni nu ia măsuri pentru echilibrarea numărului lor și de aceea solicit acordarea de despăgubiri materiale”.

Cătălin Pavel, agricultor Sămânța semănată de Bio-Agro Company este una tratată special, cum se practică acum. Porcii o preferă, însă, iar grămezile de grăunțe obișnuite puse pe la capetele tarlalelor, pentru a atrage acolo porcii, au rămas neatinse. Porcul are genetic un program prin care el trebuie să râme după mâncare. Porcul are lege, omul ba Mistreții atacă de ani buni, în județ, lanurile de porumb, atacă viile, atacă orice, vin cu toată liota de godaci dungați după ei și fac prăpăd. În urma lor, oamenii rămân cu ochii înlăcrimați, neputincioși, pentru că de un animal sălbatic de pe domeniile de vânătoare nu te poți atinge. Jar mănânci dacă o faci, iar niște haidamaci de paznici – spuneau unii agricultori – te și pârăsc la stăpânire și plătești cât nu face. În județul Bacău sunt circa 30 de fonduri de vânătoare. Plângerile pe la autorități au cam rămas vorbe în vânt, nimeni nu mișcă un pai. Libertatea de a înmulți porci pe terenul de vânătoare a devenit, de câțiva ani, sport național. Bine, să-i înmulțească, dar să-i și hrănească pe acolo prin locurile lor speciale, să-i țină departe de lanurile oamenilor.

