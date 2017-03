Sport Mai băturăm și noi de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După cinci înfrângeri la rând, voleibalistele Științei Bacău au regăsit, în sfârșit, drumul spre victorie. L-au regăsit la lumina „lanternei roșii”, SCM U Craiova. Ieri, în penultima etapă a sezonului regulat, echipa antrenată de Florin Grapă a dispus de oltence cu un 3-0 sec. Victoria s-a materializat la capătul unui meci facil, care a depășit cu puțin o oră de joc. Primele două seturi au fost câștigate de băcăuance „sub zece”, cu 25-6, respectiv 25-9, actul de final (în care oaspetele au reușit să și conducă la început) înregistrând o diferență ceva mai mică: „doar” 14 puncte. Știința: Zburova (Filipaș), Cazacu, Rogojinaru (I. Radu), Faleș (Sipic), Otasevic, Perovic (Miclea), Albu- libero. Sâmbătă, în etapa a 22-a, băcauancele vor întâlni în deplasare pe SCM Pitești. 0 SHARES Share Tweet

