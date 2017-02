Social Iubim Natura – Piaţa seminţelor libere de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Asociația ”Iubim Natura” Bacău, în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău organizează cea de-a treia ediție a ”Pieței semințelor libere”, un eveniment ce are ca scop dăruirea, primirea și schimbul de semințe între persoanele care practică și sunt interesate de cultivarea plantelor în mod ecologic. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25 februarie 2017, între orele 10.00 – 13.00, la Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău. La fel ca în anii trecuți, participanții sunt încurajați să aducă semințele recoltate de ei de la plantele proprii, dar și surplusul de semințe achiziționate din comerț. La eveniment nu se vor comercializa nici semințe și nici altfel de bunuri. Cu aceeaşi ocazie vor avea loc prelegeri pe tema agriculturii ecologice, susţinute de specialişti în domeniul respectiv. Copiii care vor participa la eveniment se vor bucura de spațiul pe care Atelierul de Povești îl pune la dispoziție pentru ei. Evenimentul are la origine mișcarea Semințe Libere (pe Facebook îi găsiți aici: https://www.facebook.com/groups/seminte.libere/), o comunitate online a persoanelor interesate de dăruirea/oferirea de semințe în mod gratuit. 0 SHARES Share Tweet

