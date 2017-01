Legea bugetului pe anul 2017 este în dezbatere publică, dar deocamdată nu se ştie când va fi votată, mai ales că preşedintele Iohannis a convocat o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru a discuta despre bugetele instituţiilor din domeniul securităţii naţionale. Între timp, Ministerul Transporturilor a publicat planul de investiţii propuse pentru anul în curs, cu alocările financiare aferente. Pentru varianta ocolitoare a municipiului Bacău în bugetul de investiţii, la anexa 3, apare o finanţare de 202,8 milioane de lei (din necesarul de 566 milioane) bani care se vor aloca în acest an pentru lucrări. Anul trecut, firma Eko Insaat, executant, a primit 71 de milioane de lei pentru lucrările deja făcute, adică avansul de 15 la sută din contract. De altfel, din toamna 2016, turcii au avansat cu lucrările în zona Nicolae Bălcescu – Sărata, un prim braţ al centurii, acolo unde au turnat pilonii unor poduri şi au eliberat terenul complet. Şi zilele trecute au publicat pe pagina de facebook fotografii cu alte utilaje aranjate în teren şi piloni de beton uriaşi. Pe de altă parte, tot în anexa respectivă se precizează că termenul de finalizare a celor 30 de kilometri şi punerea în funcţiune este decembrie 2020, iar durata de realizare a contractului este de 36 de luni. Aşadar, nu 24 de luni, cum era anunţat la inaugurarea şantierului, în mai 2016.

Pentru anul viitor, finanţarea anunţată ar fi de doar 52 de milioane de lei. În aceste condiţii, i-am întrebat pe parlamentarii de Bacău dacă intenţionează să voteze bugetul care cuprinde şi aceste investiţii. „Noi, ca şi grup parlamentar, lucrăm deja la amendamente şi vom vedea cum vom vota. Chiar dacă sunt reprezentantul tuturor cetăţenilor, evident că nu voi vota împotriva intereselor judeţului Bacău”, a declarat Lucian Stanciu-Viziteu, deputat USR. Aflaţi tot în opoziţie, parlamentarii PNL vor avea o poziţie oficială în ceea ce priveşte proiectul de buget. „Aş vrea să aştept să văd mai clar ce conţine bugetul. Nici nu se pune problema să nu susţinem investiţiile care vizează judeţul Bacău”, a declarat Ionel Palăr, deputat PNL. Parlamentarii de la putere, în speţă PSD, sunt aşteptaţi să susţină şi să voteze legea bugetului. „Dincolo de aceste prognoze, vreau să văd bugetul trecut şi de şedinţa CSAT, asta ca să fim corecţi până la capăt. Altfel, având în vedere aceste două obiective, atât centura, cât şi drumurile expres, sunt cu tot sufletul pentru Bacău. Sunt utile şi importante pentru cetăţeni şi vom sta cât va fi nevoie la dezbatere, amendamente, pentru a trece bugetul. La acest moment, România funcţionează la cota de avarie. Trebuie să votăm bugetul, pentru ca şi administraţiile locale să-şi voteze propriile bugete”, a declarat deputatul PSD Lucian Şova, membru şi în Comisia pentru transporturi. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere dă asigurări că există finanţare şi pentru drumul expres de la Ploieşti la Paşcani, care trece şi prin Bacău. „Pentru proiectele în pregătire, cum este varianta Ploieşti-Buzău-Focşani-Bacău-Paşcani) sumele se regăsesc la Poziţia C, Alte cheltuieli de investiţii, litera c. Acestea cuprind, potrivit legii finanțelor publice, cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, se arată în comunicatul CNAIR. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.