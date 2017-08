De săptămâna viitoare, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor Bacău din subordinea Instituției Prefectului Județului Bacău, va avea un nou șef. Din surse neoficiale am aflat că cms.șef Claudiu Filimon, cel care a asigurat până în prezent conducerea SPCRPCÎV Bacău a ieșit la pensie, iar zilele acestea, la Ministerul Afacerilor Interne este în curs de finalizare concursul pentru ocuparea acestei funcții de conducere. Cel târziu miercuri, se va afla cine este noul șef al SPCRPCÎV Bacău. În ceea ce privește programul de lucru pentru zilele următoare, acesta se va relua miercuri la ghișeele de preschimbare permise de conducere, înmatriculări auto și eliberare autorizații de circulație provizorie. Excepție fac examinatorii auto care se vor prezenta sâmbătă la susținerea probei practice pentru obținerea permisului de conducere. În concluzie, persoanele programate pentru ziua de sâmbătă la proba practică, se pot prezenta la examen. În ceea ce privește recuperarea zilelor libere dictate de sărbătoarea Sfintei Mării, orele vor fi recuperate ulterior. 21 SHARES Share Tweet

