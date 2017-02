Social Dragobetele sărută fetele de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Centrul Judeţean de Creaţie Populară şi Conservarea Tradiţiilor Bacău, în parteneriat cu Primăria Municipiului Moineşti, organizează, sâmbătă, 25 februarie, ora 11.00, la Centrul Cultural “Lira” din Moineşti, manifestarea culturală “Dragobetele sărută fetele”, parte a Programului “Conexiuni Culturale”. Spectatorii vor avea ocazia să urmărească un program de muzică şi dansuri populare susţinut de Grupurile Folclorice “Moineşteanca” al Clubului Elevilor Moineşti şi “Cununa Munţilor” din Asău. Îşi mai dau concursul actoriil Florin Zăncescu, Rareş Drăghici şi Dumitrel Grigoraş. Despre semnificaţia Dragobetelui va vorbi etnograful Feodosia Rotaru. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.