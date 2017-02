Actualitate Dispute la Dărmănești în privința taxei de salubritate și a gunoiului menajer de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Taxa de salubritate a iscat discuții aprinse în ședința Consiliului Local. Constantin Toma, primarul orașului Dărmănești, a declarat că “în anul 2010 a fost stabilit, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău (ADIS), Planul tarifar de evoluție a prețului privind salubrizarea. Deși atunci s-a luat decizia ca prețul pentru ridicarea unei tone de gunoi menajer să fie de 226,4 lei (ce însumează tariful de colectare și de transport al deșeurilor), ADIS a cerut ca taxa de salubrizare pentru fiecare persoană să fie de 9,25 lei/lună. Astfel, ne-am trezit în situația că pentru anul trecut pentru cele 1.470 tone de gunoi menajer colectat în orașul Dărmănești am plătit în jur de 4,6 miliarde de lei vechi, la care ni se mai cere o restanță de 4 miliarde de lei vechi, datorată faptului că taxa pentru fiecare persoană, ce a fost aprobată în Consiliul Local pentru anul 2016 a fost în sumă de 5,90 lei! Dacă plăteam conform cu prețul stabilit pe tonă al gunoiului menajer, ridicat în anul trecut din orașul Dărmănești, trebuia ca să achităm doar 3,85 miliarde de lei vechi. Considerându-se că mai avem de plătit restanța de patru miliarde de lei vechi operatorul de salubritate (Romprest SA), a suspendat acest serviciu public de colectare a gunoiului la Dărmănești”. Edilul acestui oraș a menționat că “la începutul acestui an au avut loc două dezbateri publice privind transparența decizională, iar locuitorii orașului nu sunt de acord cu mărirea tarifului de la 5,90 lei de persoană la 9,25 lei/persoană pe lună, din considerentul că acest tarif trebuie să fie stabilit ținându-se cont de gradul de suportabilitate al cetățenilor. Am propus celor de la ADIS să fim taxați după tonele produse de gunoi la Dărmănești. Fiind suspendată ridicarea gunoiului de mai mult timp în localitate, am solicitat la Judecătoria Moinești emiterea unei ordonanțe președențiale (care este pe agenda acestei instituții), prin care să fie obligat operatorul de salubritate să ridice gunoiul menajer”. Constantin Toma, primarul orașului Dărmănești a mai declarat că “în ziua de 25 ianuarie, împreună cu Ștefan Șilochi, primarul orașului Tg. Ocna, cu Gheorghe Baciu, primarul Slănicului Moldovei și cu Valentin Vieru, primar interimar al municipiului Moinești am mers în audiență la vicepremierul Daniel Constantin, care ocupă și funcția de Ministru al mediului. Vicepremierul ne-a dat asigurări că în curând vor fi adoptate noi acte normative care să reglementeze domeniul salubrității. Acest serviciu de salubritate nu se poate opri când vor ei, «dacă nu stăm în genunchi în fața lor!» Mai mult, până nu se vor lua în calcul doleanțele locuitorilor, nu se va plăti nici cotizația către ADIS!”. În replică, referitor la această situație de la Dărmănești, unde nu se mai ridică deșeurile menajere de către operatorul de salubritate iar locuitorii au fost sfătuiți să țină pubelele pentru gunoi în curțile proprii, Bogdan Seto, director executiv la ADIS Bacău a declarat: ”Serviciul de salubritate în orașul Dărmănești este suspendat pe motiv de nerespectarea Planului tarifar de evoluție a prețurilor privind salubrizarea. Acest plan este anexă a Contractului încheiat cu ADIS și cu Consiliul Județean de către Unitatea Teritorial Administrativă (UAT) Dărmănești. Există un principiu al solidarității, care stă la baza contractului, iar acest UAT a beneficiat de fonduri europene și i s-a închis groapa de gunoi din localitate. Sunt niște reguli ale ADIS, asumate de toate unitățile teritoriale – administrative din județ, iar nerespectarea acestora va avea consecințe foarte grave. În ceea ce privește taxa de salubritate, Consiliul Local Dărmănești uită că a aprobat Planul tarifar de evoluție a prețurilor privind salubrizarea, ce este anexă a contractului. Tariful se adresează tuturor locuitorilor din mediul urban, iar la Dărmănești nu se respectă principiul solidarității. Nerespectându-se acest lucru, Romprest (operatorul de salubritate) ar trebui ca să aibă la Ghimeș Făget taxa cea mai mare de salubritate iar la Dărmănești taxa să fie mai mică!”. Menționăm că la ședința Consiliului Local Dărmănești a fost respinsă aprobarea taxei de salubritate la valoarea de 9.61 lei de persoană pe lună, consilierii locali aprobând ca această taxă să fie de 5,90 lei/lună (la fel ca în anul 2016). ”Consiliul Local Dărmănești are posibilitatea ca să iasă din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară după convocarea, de către consiliul director a Adunării Generale a acestei asociații”.

