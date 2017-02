* programările la înmatriculări auto se fac deja pentru data de 22 februarie, iar cei care vor să-şi preschimbe permisul de conducere au de aşteptat chiar şi o lună până la vine rândul Eliminarea taxelor prevăzute în Legea nr.1/2017 a stârnit interesul băcăuanilor pentru maşini. Şi când spun asta mă refer atât la înmatricularea maşinilor, dar şi la preschimbarea permisului de conducere. Ghişeele au început să fie aglomerate, cererea tot mai mare, iar ca să facă faţă tuturor solicitărilor, cms.şef Claudiu Filimon, Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bacău a luat decizia de a deschide o listă de programări. “Am dat bonuri de ordine, iar lumea vine la ora şi în ziua programată şi atunci nu mai este aglomerat. La permise, programarea a ajuns la trei săptămâni, iar la înmatriculări sunt programări făcute pe zece zile în avans. Lumea nu mai are de ce sa stea la coadă! Găseşte dimineaţa bon la liber între orele 8.00 – 16.00 şi pentru permise şi pentru înmatriculări. Nu eliberăm mai mult de 160 de bonuri, pentru că altfel blocăm activitatea”, declară cms.şef Claudiu Filimon, şeful SPCRPCÎV Bacău. Filimon spune că persoanele care depun actele până în ora 13.00, pleacă în aceeaşi zi şi cu plăci şi cu acte. SPCRPCÎV Bacău a închis circuitul, pentru că nu este suficient doar să le ia actele solicitanţilor, ci trebuie să le şi returneze acestora. La permise, băcăuanii pleacă cu dovada la purtător. Permisele lucrează online, iar solicitanţii sunt validaţi şi primesc dovada pe loc, cât stau la foto. În maxim o săptămână, actele sosesc prin poştă, la domiciliul solicitantului. 0 SHARES Share Tweet

