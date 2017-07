Vineri seara, să reţină istoricii, era 7 iulie 2017, ora 20.30, de nicăieri şi de niciunde, peste vechiul târg al Bacăului au năvălit legiunile romane şi cetele de daci, de data aceasta nu pentru a cuceri teritorii, ci pentru a reconstitui istoria de acum 20 de secole. A început Festivalul Geto-Dacilor “Tamasidava”, care a avut punct de pornire şi de atracţie mărşăluirea, în pas specific romanilor, urmaţi de mai aşezaţii daci liberi, cu torţele aprinse, de la Statuia Marelui Ştefan, până în faţa Prefecturii, precedată de un frumos dans al nimfelor, pe ritmul susţinut de verchea tubă dacică. Coloanele au fost întâmpinate şi urmărite cu interes de mii de băcăuani. Participă la prima ediţie a Festivalului Antic “Tamasidava” asociaţiile de reconstituire a istoriei: Asociaţia Culturală pentru Istorie Vie Alba iulia, Asociaţia Culturală Geto-Dacii din Moldova -Iaşi, Asociaţia Histria Renascita-Piteşti, Nimfele Dace/Vox Dacorum- Zalău, Asociaţia Virtvs Antiqva, Asociaţia Vivat Tomis-Constanţa, Geto-Dacii din Bulgaria. Mesajul de prietenie şi salutul participanţilor a fost rostit de dacul Constantin Lăpuşneanu, preşedintele Asociaţiei Geto-Dacilor din Moldova: “Am venit cu gânduri bune şi observ că şi dumneavoastră ne întâmpinaţi la fel. Timp de două zile vă invităm la mai multe momente de reconstituire istorică în Parcul Gherăieşti, sâmbătă şi duminică. Veţi avea ocazia să vedeţi lupte de gladiatori, dintre daci şi romani, dansuri antice, obiceiuri vechi, unelte şi arme, meşteşuguri şi multe surprize. Vom fi mult mai mulţi, cum sunt convins că băcăuanii vor fi în număr mare la ceea ce am pregătit noi timp de mai mulţi ani. Mulţumesc instituţiilor băcăuane care s-au implicat în acest festival şi vă promitem, la anul, un festival şi mai bogat şi mai frumos.” Din partea gazdelor, mesajul de bun venit a fost adresat de Sorin Braşoveanu, preşedinte al Consiliului Judeţean: ”Mă bucur că am putut să fim alături de această minunată iniţiativă a “dacilor” şi “romanilor” de reconstituire artistică a unor importante momente din istoria milenară a poporului român. Credinţa în Zeul Zamolxe, dragostea faţă de ţară, faţă de înaintaşii noştri, în semn de respect faţă de scrificiul lor, ne-a determinat să fim acum, în această seară, dar şi mâine, alături de daci şi de romani, care, acum 20 de secole au scris şi la Tamasidava, lângă Răcătău, pagini de istorie nemuritoare. Vă felicit şi vă aşteptăm şi la anul”, a spus, în aplauzele mulţimii preşedintele Consiliului Judeţean. Festivalul continuă după următorul program: Sâmbătă, 8 iulie ora 12.00: Prezentarea trupelor participante la eveniment; 13.00: Deschiderea taberelor şi a atelierelor meşteşugăreşti: prelucrare os, lemn, monetărie, jocuri romane, plante dacice. 16.00 – 19.30: Demonstraţie a Şcolii de gladiatori Ludus Apulensis (dansuri antice Magna Nemesis), târg de scalvi, jocuri antice, dansuri antice cu Nimfele Dace, muzică antică cu Vox Dacorum. 20.30-21.30: Bătălia de noapte – Triburile Dacilor şi aliaţii lor vs legiunile de romani; 21.30 – Rugul lui Zamolxe/incinerarea unei căpetenii dace. 22.00 – Program artistic şi concert live. Duminică, 9 iulie ora 10.00 – Deschiderea taberelor şi atelierelor meşteşugăreşti (metalurgie, machete, scriptoria, fierărie, metaloplastie, bucătărie (doar de prezentare), parfumuri, antrenamente cu soldaţi şi gladiatori; ora 13.00 – Dansuri – Magna Nemesis, Nimfele Dace; 14.00 – Bătălie de zi între legiunile romane cu triburile dace şi aliaţii lor; 15.00 – Salutul trupelor şi închiderea festivalului; 16.00 – Program artistic şi concert live. Venind în sprijinul băcăuanilor care vor să participe la festivalul „Tamasidava” din Parcul Gherăieşti, SC Transport Public a suplimentat cursele pe traseul 4, astfel că, de la CORA, vor pleca, începând cu ora 12.00, curse cu frecvenţa de 30 de minute, pînă la ora 22.00, iar duminică, acest program este valabil de la ora 10.00, până la ora 15.00. 0 SHARES Share Tweet

