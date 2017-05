Actualitate Crucea Roşie şi Semiluna Roşie sărbătoresc internaţional de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – în fiecare an, la nivel mondial, Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie sprijină peste 160 de milioane de persoane, prin intermediul reţelei sale globale de aproximativ 17 milioane de voluntari şi 450.000 de angajaţi La noi în ţară, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, asigură asistenţă umanitară pentru 240.000 de persoane, sprijinind astfel comunităţile să fie mai sigure şi mai puternice, prin implementarea a diverse programe adaptate nevoilor locale. De la programe sociale, campanii de educaţie pentru sănătate şi prim ajutor la pregătirea şi intervenţia în situaţii de urgenţă, Crucea Roşie Română oferă sprijin umanitar prin implicarea celor 5.500 de voluntari ai săi. Aceştia lucrează în toate comunităţile cu responsabilitate şi dăruire, oferindu-şi timpul, energia şi devotamentul atât de importante pentru îndeplinirea misiunii organizaţiei. “Ziua Internaţională a Crucii Roşii şi Semilunii Roşii, este oportunitatea perfectă de recunoaştere a contribuţiei şi rezultatelor obţinute de milioanele de voluntari şi de angajaţii din întreaga lume, care ajută la îndeplinirea obiectivelor umanitare în fiecare zi oriunde în lume. Pe 8 mai celebrăm curajul şi rezultatele voluntarilor şi angajaţilor, ale căror servicii menite să schimbe mentalităţi şi să salveze vieţi omeneşti asigură menţinerea angajamentului nostru faţă de umanitate în fiecare zi. Suntem locali şi internaţionali, independenţi şi neutri, şi suntem peste tot pentru oricine”, declară Ioan Silviu Lefter, directorul general al Crucii Roşii Române. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, înfiinţată în 1876, este o organizaţie umanitară membră a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, auxiliară a autorităţii publice şi abilitată prin lege să asigure asistenţă umanitară în caz de dezastre şi să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile, serviciile fiind acordate voluntar, imparţial şi neutru. Organizaţia contribuie, prin programele desfăşurate, la prevenirea şi alinarea suferinţei sub toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, promovează respectul faţă de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă socială sau politică. Crucea Roşie Română este prezentă la nivel naţional, cu reprezentare la fiecare nivel teritorial, având 47 de filiale, 1.996 subfiliale şi 1.307 comisii, iar 5.500 de voluntari se implică activ în activităţile Crucii Roşii Române. 0 SHARES Share Tweet

