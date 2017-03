Cronica rutiera Bacău: Adolescent accidentat în timp ce traversa prin loc nepermis de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 03 martie a.c., în jurul orei 12.00, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municpiului Bacău au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Din verificări a rezultat că un bărbat de 41 ani, din comuna Mărgineni, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Moinești, din Bacău, în apropierea intersecției cu strada Mioriței, a surprins și accidentat un minor de 12 ani, care traversa strada prin loc nepermis. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a minorului, care a fost transportat la Spitalul Județean Bacău pentru îngrijiri, fără a rămâne internat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pentru prevenirea implicării copiilor în accidentele rutiere, Poliţia recomandă părinţilor să-i înveţe pe cei mici: să circule numai pe trotuare; să nu traverseze drumurile publice prin alte locuri decât prin cele special amenajate şi semnalizate prin indicatoare sau marcaje; să nu se joace pe partea carosabilă a drumurilor publice; să nu se angajeze în traversarea căilor rutiere în fugă, prin faţa sau spatele autovehiculelor staţionate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în staţii. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.