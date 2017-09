Accident grav pe Calea Republicii

Duminică seara, în jurul orei 22.00, pe Calea Republicii, din municipiul Bacău, s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane. Poliţiştii spun că un bărbat de 44 de ani, în timp ce conducea un autobuz, pe sensul de mers către localitatea Nicolae Bălcescu, în dreptul staţiei de la capăt de linie ar fi efectuat viraj la stânga fără să se asigure corespunzător şi fără să acorde prioritate unei motociclete condusă din sens opus de un tânăr de 28 de ani, din Mărgineni. În urma impactului, motociclistul a fost proiectat în interiorul autobuzului, prin uşile de la mjloc, acesta fiind grav rănit. Şi o pasageră de 24 de ani, din autobuz, a suferit leziuni uşoare, ambele victime fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Şoferul de 44 de ani a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ, iar poliţiştii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă. 53 SHARES Share Tweet

