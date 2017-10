Municipiul Bacău marchează împlinirea a 609 ani de la prima atestare documentară a oraşului- 6 octombrie 1408, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Cu această ocazie, Municipiul Bacău în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” şi Colegiul Naţional „Ferdinand I” organizează manifestarea „Bacău-şase secole”. Băcăuanii sunt invitaţi să participe la evenimentul cultural dedicat împlinirii a 609 ani de la prima atestare documentară a Bacăului, ce se va desfăşura vineri, 6 octombrie 2017, de la ora 13.00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri”. 34 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.