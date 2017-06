Top Story 11 milioane euro pentru modernizarea iluminatului public din oraș de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primăria Bacău va implementa un vast proiect de modernizare a sistemului de iluminat public din oraș. Programul este finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și presupune reabilitarea infrastructurii de iluminat public pe aproximativ 26 de kilometri de străzi din Bacău, precum și înlocuirea a 9000 de corpuri de iluminat utilizând tehnologia LED. Valoarea totală a investiției se ridică la 11 milioane euro, aceasta reprezentând cel mai ambițios proiect de modernizare a iluminatului public din Bacău de la Revoluție încoace. Proiectul a fost bătut în cuie în urmă cu o lună, când – la invitația conducerii băncii – primarul Cosmin Necula s-a deplasat în Cipru la forumul de afaceri organizat, anual, de BERD. Proiectul de modernizare a iluminatului public din Municipiul Bacău a început încă din vara lui 2016, când noua conducere a Primăriei a inițiat procedura de preluarea a infrastructurii de iluminat de la E.ON Energie, actualmente Delgaz Grid. Peste 1500 de stâlpi de iluminat au fost preluați în patrimoniul Municipiului Bacău, care a plătit pentru aceștia 540.000 de lei. Contactarea BERD a venit natural, ca un pas firesc, banca având un sistem elastic de creditare: rambursarea sumei împrumutate se va realiza din economiile la consumul de energie electrică realizate prin implementarea unui sistem inteligent de iluminat, tip „energy-saver”. Cu alte cuvinte, modernizarea iluminatului public nu va costa nimic Municipiul Bacău. În plus, procedura de desemnare a firmei care va executa lucrarea va fi realizată de BERD, astfel încât proiectul nu va fi împiedicat de furcile caudine ale contestațiilor și litigiilor în instanță. Discuțiile cu BERD au început în a doua parte a anului trecut, iar în ianuarie 2017 o delegație a băncii a vizitat câteva zile Municipiul Bacău, analizând în profunzime mai multe domenii: de la utilități și termie locală, până la iluminat public. S-au identificat cu acest prilej mai multe oportunități de investiții, iar modernizarea iluminatul public – printr-un sistem sustenabil, tip «energy-saver» – a obținut cel mai bun punctaj. „Proiectul tehnic a fost realizat de o firmă de consultanță propusă de BERD, nu a costat nimic Municipiul Bacău. BERD nu e o bancă comercială; nu e o instituție financiară orientată spre maximizarea profitului, ci spre investiții în domenii cheie, așa cum sunt utilitățile sau energia. Vom rambursa creditul printr-un mecanism simplu, din economiile la consumul de energie electrică realizate în urma modernizării iluminatului, prin montarea de corpuri de iluminat inteligente. Practic, acest proiect nu va costa nimic Municipiul Bacău”, a declarat pentru cotidianul Deșteptarea primarul Cosmin Necula. „Vom rambursa creditul BERD printr-un mecanism simplu, din economiile la consumul de energie electrică realizate în urma modernizării iluminatului, prin montarea de corpuri de iluminat inteligente. Practic, acest proiect nu va costa nimic Municipiul Bacău”

Cosmin Necula, primarul Municipiului Bacău Modernizarea iluminatului public comportă două tipuri de investiții: 7 milioane de euro vor „merge” în reabilitarea infrastructurii de iluminat public (rețea electrică, stâlpi, corpuri iluminat) de pe aproximativ 26 kilometri de străzi; alte 4 milioane de euro vor fi folosite pentru înlocuirea a aproape 9000 de corpuri de iluminat din oraș (practic tot sistemul de iluminat public). În total, 11 milioane euro pentru modernizarea iluminatului din Bacău. Proiectul de modernizare/reabilitare a iluminatului public urmează să treacă prin votul Consiliul Local (iunie-iulie), iar procedura de achiziție lansată în cursul acestei veri. 1 milion euro pentru monitorizarea inteligentă a traficului auto Investițiile BERD nu se vor opri, însă, aici. BERD a pus la bătaie pentru Municipiul Bacău un total de 13,5 milioane euro. În afară de cele 11 milioane destinate iluminatului public, 1 milion de euro vor merge într-o investiție vitală pentru oraș: instalarea unui sistem de monitorizare video a traficului rutier, a principalelor intersecții și zone aglomerate din Bacău. „Monitorizarea inteligentă a traficului este o condiție a UE pentru obținerea de finanțări pe dezvoltarea urbană durabilă. Aș spune, prin urmare, că am gândit o dezvoltare de perspectivă, cu bătaie mai lungă, inclusiv în privința fondurilor europene existente pe Axa 4 a POR”, a mai spus primarul Necula.

Administrația PNL – șpagă de 50 la sută pe stâlpii de iluminat Iluminatul public din Municipiul Bacău a fost lăsat ani de zile în paragină, administrația PNL, care a condus destinele Bacăului din 2004 până în 2016, reușind performanța de a breveta faimoasa „șpagă pe stâlp", în cuantum de 50 la sută/stâlp.

La nivelul lui 2011-2012, în urmă cu 5 ani, Municipalitatea a realizat un studiu de fezabilitate (SF) având drept obiectiv modernizarea iluminatului public, proiect care nu s-a materializat niciodată. În 2014, Municipiul Bacău a nominalizat modernizarea iluminatului public drept proiect strategic (pentru execuția bugetară a UE 2014 – 2020), prins în Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est, document elaborat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Est. Conform Planului amintit, modernizarea iluminatului ar fi avut un cost astronomic, de 207 milioane lei (aprox. 50 milioane euro), sumă imposibil de finanțat prin intermediul fondurilor europene (pe nicio axă specifică nu este posibilă obținerea unei finanțări de 50 mil. euro). Din 2014 până în 2016, fosta administrație liberală nu a mai avut nicio inițiativă în direcția modernizării iluminatului, totul rămânând la nivel de intenție. Cum actualizarea SF-ului vechi de 5 ani ar fi însemnat timp pierdut și oportunități ratate, soluția BERD pentru modernizarea iluminatului public din Bacău s-a impus de la sine. Iluminatul public din Bacău în cifre Conform inventarului realizat în februarie 2017, sistemul de iluminat public din Municipiul Bacău numără 8771 de stâlpi de iluminat public (6353 de stâlpi se află în proprietatea Municipiului Bacău, alți 2418 stâlpi rămânând în proprietatea Delgaz Grid (fosta E.ON Energie), fiind parte integrantă a infrastructurii de alimentare cu energie electrică a unor cartiere mărginașe (Tachi, Izvoare etc.). În 2016, Municipiul Bacău a preluat de la E.ON 1503 stâlpi. Modernizarea sistemului de iluminat implică înlocuirea a aproximativ 9000 de corpuri de iluminat (se va trece pe corpuri de iluminat cu tehnologie LED), dar și reabilitarea infrastructurii de iluminat pe aproape 26 km de străzi (asta însemnând rețea electrică nouă, stâlpi noi, corpuri iluminat LED). 0 SHARES Share Tweet

