Zootehnia județului: mai puțină carne, mai puține ouă, mai puțin lapte de vacă

Sectorul zootehnic din județul Bacău a cunoscut fluctuații semnificative în ultima perioadă, conform datelor furnizate pentru luna noiembrie 2024 și pentru perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2024. Analiza producției medii agricole animală și a producției totale evidențiază schimbări importante în efectivele de animale și nivelul producțiilor.

Producția medie agricolă animală

Comparativ cu noiembrie 2023, producția medie de lapte de vacă a crescut semnificativ, ajungând la 401 litri per cap, cu 197 litri mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. De asemenea, în comparație cu luna octombrie 2024, s-a înregistrat o creștere de 48 litri/cap. Acest trend pozitiv se reflectă și înzona cumulativă ianuarie-noiembrie 2024, unde producția totală de lapte de vacă a fost de 4.200 litri, cu 405 litri mai mult față de anul trecut.

În ceea ce privește producția de lapte de oaie și de capră, datele anuale arată o ușoară creștere față de anul trecut, cu 64,2 litri în plus la laptele de oaie și 112,5 litri în plus la laptele de capră.

Producția de ouă a scăzut ușor în noiembrie 2024, fiind cu un ou per cap mai mică față de noiembrie 2023, dar a avut o creștere de 5 ouă per cap față de luna anterioară. Per total, în primele 11 luni din 2024, producția totală de ouă a fost de 182 bucăți per cap, cu 17 ouă mai puțin față de aceeași perioadă din 2023.

Producția totală animală

La nivel macro, sectorul zootehnic din Bacău a înregistrat un declin semnificativ în producția de carne în noiembrie 2024, care a ajuns la 5.450 de tone, cu 1.234 tone mai puțin față de anul trecut și cu 1.437 tone sub nivelul lunii octombrie 2024. Această scădere indică o reducere a efectivelor de animale destinate sacrificării sau o scădere a greutății medii a acestora.

Producția de lapte de vacă, raportată la nivel de județ, a fost de 81,7 mii hectolitri în noiembrie 2024, cu 32,3 mii hectolitri mai mult față de aceeași lună a anului precedent și cu 9,7 mii hectolitri peste producția din octombrie 2024. Cu toate acestea, la nivel anual, producția totală de lapte de vacă a fost de 855,6 mii hectolitri, cu 62,7 mii hectolitri mai mică față de anul trecut, sugerând o reducere treptată a efectivelor de bovine lactate.

Producția de ouă de consum a atins 6,9 milioane bucăți în noiembrie 2024, fiind relativ constantă față de anul trecut (-0,1 milioane bucăți), dar cu o creștere semnificativă față de luna anterioară (+2,1 milioane bucăți). Pe ansamblu, în perioada ianuarie-noiembrie 2024, producția de ouă a fost de 77,7 milioane bucăți, o ușoară scădere față de anul precedent (-4,3 milioane bucăți).

Concluzii și perspective

Sectorul zootehnic din județul Bacău a cunoscut evoluții mixte în 2024. Pe de o parte, producția de lapte de vacă a crescut în ultimele luni, iar producția de ouă a avut o revenire în noiembrie. Pe de altă parte, scăderea semnificativă a producției de carne indică provocări în ceea ce privește creșterea animalelor destinate sacrificării.

Pentru redresarea sectorului, ar fi necesare politici de sprijinire a fermierilor, investiții în tehnologii moderne și stimulente pentru creșterea efectivelor de animale. De asemenea, optimizarea lanțurilor de distribuție și a piețelor de desfacere ar putea ajuta fermierii locali să-și crească veniturile și să stabilizeze producția.