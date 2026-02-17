Ziua Protecției Civile, marcată în județul Bacău prin exerciții, lecții deschise și „Miercurea Sirenelor”

Ziua Protecției Civile din România, sărbătorită anual la 28 februarie, va fi marcată în județul Bacău printr-un amplu program de activități educative și exerciții practice, organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene”.

Protecția Civilă din România își are originile la 28 februarie 1933, când Regele Carol al II-lea semna Decretul Regal nr. 468 privind înființarea „Apărării Pasive contra atacurilor aeriene”, prima formă organizată de protecție a populației civile. Data a fost consacrată ulterior drept Ziua Protecției Civile și este menținută în actualul cadru legislativ prin Legea nr. 481/2004.

Exerciții în școli și acțiuni în mediul rural

La nivelul județului Bacău, manifestările dedicate Zilei Protecției Civile (28 februarie) și Zilei Internaționale a Protecției Civile (1 martie) se vor desfășura în perioada 16 februarie – 4 martie.

Având în vedere vacanța școlară programată în intervalul 23–27 februarie, activitățile educative au fost devansate în perioada 16–20 februarie, pentru a permite instruirea elevilor înainte de pauza școlară.

În prima etapă, școlile din județ vor găzdui lecții deschise și exerciții de simulare a producerii unui cutremur, astfel încât reacțiile corecte în situații de urgență să devină reflexe pentru elevi și cadre didactice.

Pe 1 martie, atenția se va îndrepta către mediul rural. Cu sprijinul personalului clerical, pompierii vor ajunge în lăcașurile de cult din localitățile Onești, Moinești, Glăvănești și Letea Veche, unde, după slujbe, vor oferi recomandări privind prevenirea incendiilor în gospodării și comportamentul în caz de hazard.

Serviciile voluntare pentru situații de urgență vor fi implicate în exerciții la nivel local și vor distribui materiale informative despre cutremure, inundații și alunecări de teren, în cadrul campaniei naționale „Nu tremur la cutremur”.

Porți deschise și testarea sirenelor

În perioada 26 februarie – 4 martie, toate subunitățile de intervenție din județ își vor deschide porțile pentru public, fiind prezentate tehnica și mijloacele de intervenție, precum și misiunile specifice protecției civile.

Programul va culmina pe 4 martie cu exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, când sistemele de alarmare vor fi activate la nivelul întregului județ. Reprezentanții ISU subliniază că este vorba despre un test de verificare și familiarizare a populației cu semnalele acustice, nu despre o situație reală de urgență.

Promovarea carierei de pompier

Tot în această perioadă, între 19 februarie și 4 martie, va fi promovată cariera militară în arma pompieri și programul de voluntariat „Salvator din pasiune”, tinerii fiind invitați să se alăture echipelor de intervenție.

Reprezentanții ISU Bacău subliniază că protecția civilă înseamnă prevenire, educație și responsabilitate comună, iar o populație informată poate reacționa mai eficient în fața situațiilor de urgență.